باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور ضمن نگاهی به تلاش اتاق ایران طی سالهای گذشته در راستای همراهی با بانک مرکزی و ارایه راهکارهای لازم برای حل چالشهای ارزی و تجاری، تاکید کرد: بیشترین چالشهای اقتصادی امروز حول نرخ ارز، روشهایی که برای رفع تعهدات ارزی پیشبینی میشود و بسترهای نرمافزاری و سامانههای تعریف شده، میچرخد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به آنچه از سال ۱۳۹۷ در حوزه ارزی رخ داده است، اشاره کرد و گفت: طبق مطالعات مرکز پژوهشهای اتاق ایران از سال ۹۷ نارضایتی بالایی نسبت به بانک مرکزی، سیاستهای ارزی و به تازگی سیاستهای تجاری وجود دارد. در این مدت سعی شد در راستای کمک به دولت ضمن شناسایی چالشها، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه دهیم. امروز با اتفاقاتی که شاهد هستیم بیشترین مسائل به نرخ ارز برمیگردد. از طرفی دستورالعملها و روشهایی که برای تعهدات ارزی پیشبینی میشود نیز مشکلساز شده و در نهایت بسترهای نرمافزاری است که میبینیم به یک مشکل جدی تبدیل شدند.
او تصریح کرد: به طور عمده در جلساتی که با مدیران بانک مرکزی داشتیم، به نظر میرسد هدف آنها حل مشکل نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: آنچه انتظار داشتیم تا اعتماد متقابلی بین بانک مرکزی و اتاق ایران شکل بگیرد، اتفاق نیفتاد. پیشبینی میشود که مشکلات ارزی بدتر خواهد شد و اگر به تعامل و نقطه مشترکی نرسیم، چالشها برطرف نمیشود. پس باید تلاش کنیم این تعاملات سازنده و موثر دنبال شود.