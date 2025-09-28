باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد: نرخ دلار در مرکز مبادله رسمی به‌طور ثابت در حدود ۷۰ هزار تومان تثبیت می‌شود و همه نیاز‌های وارداتی را با همین نرخ تامین می‌کنیم.

رئیس بانک مرکزی همچنین در مورد برنامه بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور پس از فعال سازی مکانیسم ماشه، گفت: قیمت دلار در بازه فعلی بیشتر انتظاراتی است؛ تلاش می‌کنیم تمام ارز مورد نیاز کشور را برای واردات و تامین کالا‌های اساسی تامین کنیم.

او گفت: تمام نیاز‌های وارداتی کشور را در مرکز مبادله تامین می‌کنیم، پارسال حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را با نرخ مصوب در مرکز مبادله ارائه دادیم.

فرزین با اشاره به اینکه امسال هم همه نیاز‌های کشور را تامین می‌کنیم، گفت: امسال هم همه نیاز‌های وارداتی را با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان تامین می‌کنیم.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: برنامه ما این است که نرخ دلار مصوب را در همین محدوده حفظ کنیم و ارز لازم وارداتی و کالا‌های اساسی را تامین کنیم.

رئیس بانک مرکزی همچنین در مورد قیمت غیر رسمی دلار، گفت: بانک مرکزی در بازار غیر رسمی ارز تامین نمی‌کند.

منبع: فارس