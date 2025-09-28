باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد جورابچی، مدیركل بهره‌برداری آزادراه‌هاشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران درخصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حوزه اتصال پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راه ها به شبکه بانکی کشور اظهار داشت: «ابلاغیه اخیر بانک مرکزی ظرفیت خوبی برای پرداخت الکترونیکی ایجاد می‌کند، اما تفسیر بانک مرکزی مبنی بر «اختیار پرداخت خودکار عوارض و جریمه» در تبصره ماده دوم، الزام‌آوری کافی را برای اجباری کردن این سیستم برای تمام کاربران فراهم نمی‌کند، در حالی که این امکانات سال‌هاست در اپلیکیشن‌ها وجود دارد اما هیچ الزامی برای پرداخت وجود ندارد و مرکز تنظیم گری مقررات بانک مرکزی با این اقدام تنها تکرار مکررات راه انجام داده است

او بیان کرد: در این خصوص باید تأکید شود برای اینکه تمامی افرادی که عبور می‌کنند یکی از حساب‌های خود را معرفی کنند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد طبعاً سرمایه‌گذاران هم امید خواهند داشت که به اضافه هزینه تردد فعلی را از مصرف‌کننده دریافت بکنند، ولی با این بخشنامه این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به اینکه هنوز ۵ شرکت به سیستم جامع پرداخت الکترونیکی (ETC) متصل نشده‌اند، اظهار کرد: «وزارت راه و شهرسازی تذکرات لازم را داده و آنها را به مبادی ذی‌ربط معرفی کرده است و انتظار می‌رود این شرکت‌ها به وظیفه خود عمل کرده و ملحق شوند.»

جورابچی توضیح داد: آزادراه غدیر ( کنار گذر جنوبی تهران )، اراک- خرم آباد ، قم - گرمسار ، مراغه- هشترود و آزاد راه تهران - شمال مناطق یک و چهار از جمله آزاد راه های هستند که تا به امروز عوارض خود را الکترونیکی دریافت نمی‌کنند.