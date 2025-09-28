قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۶ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۶ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۴ مهر ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
آخرین اخبار
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
آمادگی بخش خصوصی برای انجام تنظیم مراودات بین المللی کشور
فرصت دوباره ثبت‌نام به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت تا ظهر روز سه‌شنبه
بخشنامه اجرایی پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد
فراخوان “جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی” منتشر شد
حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه
کشف ۳۰۲ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مأموران گمرک در حین خروج از کشور
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
تنها راه مقابله با بحران فرونشست‌ها کاهش برداشت آب است
تلفات انسانی بیماری هاری تا ۲۰۳۰ صفر می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
هیچ گوشت آلوده‌ای از مغولستان وارد کشور نشده است
تحویل پالایشگاه فاز ۱۴ به مجتمع گاز پارس جنوبی
۴۰ درصد بیماری هاری در بین کودکان است+ فیلم
افزایش یک چهارم هزینه‌های ساخت مسکن / بازار مسکن در گیرودار رکود تورمی
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز