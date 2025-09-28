وزیر اقتصاد ودارایی گفت: دولت برای حمایت از مردم در مقابل اثرات احتمالی اسنپ بک کالابرگ را در دستور کار خود قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آمادگی وزارت اقتصاد در حوزه اسنپ بک اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی مدتهاست که آماده شده و تمامی سناریوها و احتمالات مختلف را بررسی کرده است.
وی ادامه داد: پیشبینیهای لازم انجام شده و اقدامات مشخصی برای هر وزارتخانه تعیین گردیده است. در این راستا، تفکیک کار بین وزارتخانههای مختلف شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت جهاد و سایر نهادها انجام شده است.
مدنی زاده افزود: ما کاملاً مجهز و آمادهایم تا در مقابل این شوک دفاع کنیم. برنامههای متعددی در حوزه ارزی و سیاستهای پولی در نظر گرفته شده است تا با این موضوع مقابله شود.
وزیر اقتصاد ودارایی توضیح داد: در حوزه مسائل مربوط به بودجه، تدابیری اندیشیده شده است تا آثار بودجهای این شوک به حداقل برسد و از معیشت مردم حمایت شود. به ویژه، دولت در نظر دارد که برای حمایت از معیشت افرادی که ممکن است در اثر این شوک آسیب ببینند، کالا برگهای الکترونیکی را به کار بگیرد.