اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود

نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی می‌تواند از اعتبارات بین‌المللی خود با وجود تحریم‌هایی که علیه بانک مرکزی طراحی شده است، در راستای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولبد بهره ببرد؛ اما بانک مرکزی اجازه این کار را نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین پیر موذن نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که با حضور مدیران بانک مرکزی برگزار شد تاکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند از اعتبارات بین‌المللی خود با وجود تحریم‌هایی که علیه بانک مرکزی طراحی شده است، در راستای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولبد بهره ببرد؛ اما بانک مرکزی اجازه این کار را نمی‌دهد. بانک مرکزی باید دست از تحریم بخش خصوصی بردارد.

 نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد آمریکا بانک مرکزی را تحریم و بانک مرکزی هم بخش خصوصی را تحریم کرده است. می‌دانیم مشکلات ارزی در کشور وجود دارد؛ اما نباید با اتخاذ سیاست‌های ارزی، مانع از تولید و تجارت شد. 

او تاکید کرد: بخش خصوصی در تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید خود دچار چالش شده که دلیل آن آیین‌نامه‌های بانک مرکزی است. شرکت‌های ایرانی با تکیه بر اعتبارات بین‌المللی خود می‌توانند از شریک تجاری خود در کشور‌های دیگر بهره ببرند؛ اما این مورد هم با نگاه بانک مرکزی ممکن نیست و آن را یک تخلف می‌داند.

پیرموذن ا‌دامه داد: فعالان اقتصادی که پای کار ماندند را در نظر بگیرید. آنها با تمام مشکلاتی که وجود داشت، تعهدات ارزی خود را رفع کردند. پس اجازه دهید امکان استفاده از این اعتبار برندی بین‌المللی برای فعالان بخش خصوصی و منشا ارز خارجی فراهم شود.

برچسب ها: اتاق تعاون ، اتاق بازرگانی
خبرهای مرتبط
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
آمادگی بخش خصوصی برای انجام تنظیم مراودات بین المللی کشور
فرآیند ارزیابی بنگاه های اقتصادی آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
آمادگی بخش خصوصی برای انجام تنظیم مراودات بین المللی کشور
فرصت دوباره ثبت‌نام به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت تا ظهر روز سه‌شنبه
بخشنامه اجرایی پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد
فراخوان “جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی” منتشر شد
حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه
کشف ۳۰۲ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مأموران گمرک در حین خروج از کشور
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
تنها راه مقابله با بحران فرونشست‌ها کاهش برداشت آب است
تلفات انسانی بیماری هاری تا ۲۰۳۰ صفر می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
هیچ گوشت آلوده‌ای از مغولستان وارد کشور نشده است