اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین پیر موذن نایبرئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور که با حضور مدیران بانک مرکزی برگزار شد تاکید کرد: بخش خصوصی میتواند از اعتبارات بینالمللی خود با وجود تحریمهایی که علیه بانک مرکزی طراحی شده است، در راستای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولبد بهره ببرد؛ اما بانک مرکزی اجازه این کار را نمیدهد. بانک مرکزی باید دست از تحریم بخش خصوصی بردارد.
نایبرئیس اتاق ایران تصریح کرد: به نظر میرسد آمریکا بانک مرکزی را تحریم و بانک مرکزی هم بخش خصوصی را تحریم کرده است. میدانیم مشکلات ارزی در کشور وجود دارد؛ اما نباید با اتخاذ سیاستهای ارزی، مانع از تولید و تجارت شد.
او تاکید کرد: بخش خصوصی در تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید خود دچار چالش شده که دلیل آن آییننامههای بانک مرکزی است. شرکتهای ایرانی با تکیه بر اعتبارات بینالمللی خود میتوانند از شریک تجاری خود در کشورهای دیگر بهره ببرند؛ اما این مورد هم با نگاه بانک مرکزی ممکن نیست و آن را یک تخلف میداند.
پیرموذن ادامه داد: فعالان اقتصادی که پای کار ماندند را در نظر بگیرید. آنها با تمام مشکلاتی که وجود داشت، تعهدات ارزی خود را رفع کردند. پس اجازه دهید امکان استفاده از این اعتبار برندی بینالمللی برای فعالان بخش خصوصی و منشا ارز خارجی فراهم شود.