باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این جلسه مدیرعامل پرسپولیس گزارشی از برنامه‌های باشگاه ارائه کرد و سپس وحید هاشیمان سرمربی تیم شرایط موجود به ویژه در پنج هفته اخیر لیگ برتر، وضعیت نقل‌وانتقالات و درخواست‌های فنی خود را ارائه کرد.

در ادامه هیات مدیره با تأکید بر انتظار بالای هواداران، حمایت کامل خود از هاشمیان را اعلام و قول همکاری برای تأمین نیاز‌های فنی و جذب بازیکنان خارجی مورد نظر او را داد. محمد انصاری معاون امور ورزشی باشگاه نیز در این جلسه حضور داشت.

گفتنی است تیم فوتبال پرسپولیس در پایان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران با ۷ امتیاز در رده پنجم جدول جای دارد و تنها یک اختلاف با صدر جدول فاصله دارد.