رهبر هیئت علمای بنگلادش پس از بازدید از افغانستان، وضعیت امنیت، توسعه اقتصادی و نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان را چشمگیر توصیف کرد، اما محدودیت تحصیل دختران را تنها نکته نگران‌کننده عنوان نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مأمون‌الحق، امیر مجلس خلافت بنگلادش، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه پراثوم آلو، مشاهدات خود از سفر ۸ روزه به کابل و خوست را تشریح کرد.

وی اعلام کرد: «این سفر با هماهنگی رسمی وزارت کشور طالبان انجام شد و هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت.»

رهبر علمای بنگلادش در توصیف وضعیت افغانستان گفت: «حداقل پنج میلیون نفر در افغانستان سلاح دارند، اما در چهار سال گذشته هیچ درگیری یا خشونتی رخ نداده است. کشور با درآمد گمرکی و منابع معدنی اداره می‌شود و به ۸۰۰ هزار خانواده نیازمند، از جمله یتیمان، بیوه‌ها و حتی خانواده مخالفان کمک می‌شود.»

وی در مورد نظام قضایی نیز توضیح داد: «نظام قضایی سه‌سطحی است و بیش از نیمی از پرونده‌ها بدون نیاز به وکیل حل‌وفصل می‌شوند. مهم‌ترین نکته برای ما این بود که افراد با تحصیلات صرفاً مذهبی، مدیریت وزارتخانه‌ها را برعهده دارند.»

مامون‌الحق تنها نکته نگران‌کننده را محدودیت تحصیل دختران دانست و افزود: «فعلاً آموزش تا کلاس ششم مجاز است، اما مقامات وعده دادند که آموزش عالی دختران به‌زودی فراهم خواهد شد.» وی همچنین تأکید کرد که پوشش زنان اجباری نیست و آن‌ها آزادانه در جامعه حضور دارند.

در پاسخ به پرسش درباره ارتباط با طالبان، مامون‌الحق گفت: «ما نیازی به حکومت به سبک طالبان در بنگلادش نداریم. خواسته مردم برای حکومت شریعت نباید با برچسب طالبان نادیده گرفته شود.»

این هیئت شامل هفت نفر از علمای برجسته بنگلادش بود که از ۱۷ تا ۲۵ سپتامبر از افغانستان بازدید کردند و با مقامات ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.

برچسب ها: تحولات افغانستان ، نقض حقوق زنان ، بنگلادش
خبرهای مرتبط
نگرانی دیده‌بان حقوق بشر از بازداشت‌ زنان در افغانستان
صدور حکم برای پرونده طالبان در دادگاه لاهه
مجمع همزیستی و رهایی مهر اعلام موجودیت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
آخرین اخبار
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد