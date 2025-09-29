باشگاه خبرنگاران جوان- مأمونالحق، امیر مجلس خلافت بنگلادش، در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه پراثوم آلو، مشاهدات خود از سفر ۸ روزه به کابل و خوست را تشریح کرد.
وی اعلام کرد: «این سفر با هماهنگی رسمی وزارت کشور طالبان انجام شد و هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت.»
رهبر علمای بنگلادش در توصیف وضعیت افغانستان گفت: «حداقل پنج میلیون نفر در افغانستان سلاح دارند، اما در چهار سال گذشته هیچ درگیری یا خشونتی رخ نداده است. کشور با درآمد گمرکی و منابع معدنی اداره میشود و به ۸۰۰ هزار خانواده نیازمند، از جمله یتیمان، بیوهها و حتی خانواده مخالفان کمک میشود.»
وی در مورد نظام قضایی نیز توضیح داد: «نظام قضایی سهسطحی است و بیش از نیمی از پروندهها بدون نیاز به وکیل حلوفصل میشوند. مهمترین نکته برای ما این بود که افراد با تحصیلات صرفاً مذهبی، مدیریت وزارتخانهها را برعهده دارند.»
مامونالحق تنها نکته نگرانکننده را محدودیت تحصیل دختران دانست و افزود: «فعلاً آموزش تا کلاس ششم مجاز است، اما مقامات وعده دادند که آموزش عالی دختران بهزودی فراهم خواهد شد.» وی همچنین تأکید کرد که پوشش زنان اجباری نیست و آنها آزادانه در جامعه حضور دارند.
در پاسخ به پرسش درباره ارتباط با طالبان، مامونالحق گفت: «ما نیازی به حکومت به سبک طالبان در بنگلادش نداریم. خواسته مردم برای حکومت شریعت نباید با برچسب طالبان نادیده گرفته شود.»
این هیئت شامل هفت نفر از علمای برجسته بنگلادش بود که از ۱۷ تا ۲۵ سپتامبر از افغانستان بازدید کردند و با مقامات ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.