مرکز مبادله ایران جزئیات هشتاد و ششمین حراج سکه طلا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتاد و ششمین دوره حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود دریافت سکه بدون هزینه انبارداری از ۲۱ تا ۲۹ مهرماه امکان‌پذیر خواهد بود.

حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی پنج قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. همه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

شرکت در حراج‌های گذشته منعی برای حضور در حراج هشتاد و ششم ندارد و اشخاصی که در این حراج شرکت می‌کنند، می‌توانند در حراج‌های بعدی نیز حضور یابند.

متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در حراج می‌توانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سه‌شنبه ۸ مهرماه از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.

شیوه برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹ مهرماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام می‌شود.

وجوه باقی‌مانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت کاری پس از حراج به حساب بانکی کاربران عودت داده می‌شود. کارمزد معامله معادل ۰.۱ درصد ارزش معامله است و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند برای سهولت در دریافت فیزیک سکه از لیست شعب بانک ملی، نزدیک‌ترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند و الزامی وجود ندارد که متقاضی حتما در شعبه تحویل سکه حساب داشته باشید.

متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی تحویل سکه توجه داشته باشند. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۹ مهرماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت می‌شود. هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.

اشخاصی که طی بازه زمانی ۳۰ مهر الی ۱۹ آبان برای دریافت سکه اقدام می‌کنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت می‌شود؛ این هزینه شامل روز‌های تعطیل نیز خواهد بود.

در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده می‌شود؛ در صورت انفساخ معامله به دلیل عدم مراجعه خریدار به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا در مهلت مقرر، خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع می‌شود.

گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراج‌های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می‌توانند طی هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir، اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.

منبع: مرکز مبادله ایران

برچسب ها: مرکز مبادله ارز و طلا ، حراج سکه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خدا ازاون نگذره
فقط دلالها ثبت نام میکنند
وگرنه ملت که سکه لازمند و بدهی سکه دارند قبل گرونی هم نداشتند بازار ارزون بخرند سکه ۳۸ تومنی قرض کردیم بزنیم تو سر خ‌دمون از دست شما مسیولان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
ما سکه بدهکاریم‌
اگه داشتیم که تو ارزونی بازار میخریدیم بدهی میدادیم وقتی نیست نیست
فقط دلال ها ثبت نام میکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
عجب کاسبی دولت و بانک مرکزی راه انداختن و ملت بی چاره همیشه در صحنه
۱
۵
پاسخ دادن
