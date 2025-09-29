پزشکیان از خدمات آتش‌نشانان تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان،رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی و قدردانی از خدمات آتش‌نشانان حضور یافت.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، آتش نشانان
خبرهای مرتبط
پزشکیان: به زانو در آوردن ملت ایران خواب و خیال است
پیام پزشکیان در پی درگذشت مادر حداد عادل
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
پزشکیان: مسیر ملت ایران، ایستادگی و عزتمندی در برابر زورگویان است
پزشکیان: اگر تحریم‌ها رفع شوند، امکان گفت‌و‌گو و مذاکره وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
آقای پزشکیان کاش همان پزشک قلب میمونند نه خودشان را تو زحمت نینداختند ونه ملت را گرفتار این همه مشکلات
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۳:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
سلام بررئیس جمهور،ولائی ومردمی و دلسوز.....!؟
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
به جای این کارها برو یه کاری انجام بده مفید باشه
۴
۱۵
پاسخ دادن
Lithuania
ناشناس
۱۳:۱۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
اتش نشان یا اتش بیار معرکه ؟؟
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خوب شما بگید حالا من چجوری آتش را خاموش کنم
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
به کارشناسان بگو آتش را خاموش کنند همچنین که مشکلات اقتصادی را حل کردند
ملت ایران زیر بار حرف زور نمی‌رود/ اگر دشمن خطایی کند مشت محکمی خواهد خورد
مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اروپا صحت ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۸ مهر
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
عراقچی با وزیر خارجه کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل
نشست و تبادل‌نظر ۴ ساعته رئیس‌جمهور پزشکیان با جمعی از کارشناسان اقتصادی
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به آیت‌الله سیستانی
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
آخرین اخبار
مجموعه‌های مختلف نظام برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۸ مهر
عراقچی با وزیر خارجه کوبا دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل
عارف: روسیه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد
ملت ایران زیر بار حرف زور نمی‌رود/ اگر دشمن خطایی کند مشت محکمی خواهد خورد
مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اروپا صحت ندارد
نشست و تبادل‌نظر ۴ ساعته رئیس‌جمهور پزشکیان با جمعی از کارشناسان اقتصادی
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به آیت‌الله سیستانی
اسنپ‌بک تقلایی برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خلاف قانون غرب است
پزشکیان درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت
نقش درخشان سردار حاجی‌زاده در ساخت موشک
پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد
بقائی: اقدام تروئیکا در پیروی از آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران، غیرقانونی است
عارف: آتش‌نشانان ستون‌های استوار انسجام اجتماعی و پیروزی ملی هستند
پزشکیان: به زانو در آوردن ملت ایران خواب و خیال است
گروه پدافند هوایی دزفول ارزیابی عملیاتی شد
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حضرت آیت‌الله سیستانی
سردار فدوی: نباید بگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود
مستندات و تاریخ جنگ ۱۲ روزه را گردآوری می‌کنیم
ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید خروجی‌محور و براساس تأثیر آن در حل مشکلات مردم باشد
عارف: اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند/مردم از درگیری‌ها خسته شده‌اند
پیام پزشکیان در پی درگذشت مادر حداد عادل
پزشکیان «آتش‌نشان» شد
نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
اعتراض ایران به سازمان ملل درمورد اطلاع‌رسانی به دولت‌ها درباره قطعنامه‌های ضدایرانی لغوشده
غنی‌سازی و توان موشکی خط قرمز ما است
خروج از NPT و ساخت بمب اتم در هماهنگی با سایر ارکان نظام بررسی می‌شود