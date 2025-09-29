داور زن فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوران گفت: لباس داوران نماد هویتی و اقتدار آنهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهناز ذکایی داور زن فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوران در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: خیلی خوشحال هستم که در این مراسم به عنوان نماینده جامعه داوران حضور داشتم. این کار بسیار ارزشمندی‌ست که مسئولین در فدراسیون آن را پیش بردند و برای داوران اسپانسر جذب شده است. لباس داوران نماد هویتی و اقتدار آنهاست.

وی در خصوص افزایش حقوق داوران تصریح کرد: طبق صحبت‌های مهدی تاج این رویکرد وجود دارد که دستمزد داوران افزایش یابد. ما نیز منتظر هستیم تا ببینیم این اتفاق رقم خواهد خورد یا خیر.

داور بین‌المللی فوتبال ایران در خصوص حضور داوران زن در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گفت: همانگونه که خدمت شما گفتم این یک اتفاق تاریخی بود که توسط فدراسیون فوتبال رقم خورد. طبیعتا امسال داوران دیگر زن نیز حضور دارند که لایسنس‌های مرتبط با فیفا را دارند و داور بین‌المللی هستند که باتوجه به صلاح‌دید فدراسیون می‌توانند در بازی‌های لیگ برتر کمک کنند.

برچسب ها: داوران فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
بنیادی‌فر: باید در هر بازی بالای ۵۰ میلیون دستمزد بگیریم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
خان محمدی:
تا نیم فصل به هاشمیان فرصت بدهند/ جایگزین درویش باید مدیریت خوبی داشته باشد
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
ایتالیا زانو زد؛ ملی پوشان فوتبال ایران فینالیست شدند
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی
کاروان المحرق امروز وارد تهران می‌شود؛ تیم بحرینی با ۷ بازیکن خارجی مقابل استقلال
درویش سنگ مالک را به سینه می‌زند
مورایس زهرش را به تراکتور ریخت
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
بازگشت رستم آشورماتوف؛ امیدی تازه برای خط دفاع استقلال
آخرین اخبار
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
برگزاری جلسه هماهنگی بازی سپاهان ایران و موهان باگان در غیاب نماینده هند
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی
سرمربی تیم ملی تفنگ: تنها قول من به فدراسیون تلاش ۱۰۰ درصدی است/ تیراندازان مشکل تکنیکی ندارند
تلاش داکنز نازون برای بازگشت به فرم ایده‌آل
بازگشت رستم آشورماتوف؛ امیدی تازه برای خط دفاع استقلال
رهبری: ترکیب تیم ملی سابر نهایی نشده است
علیپور: مسابقات پیش‌فصل کیفیت لیگ برتر را بالا می‌برد/ اتفاقات خوبی در بسکتبال رقم می‌خورد
یک نقره فرنگی کاران ایران در تورنمنت روسیه
عبدی آلترناتیو هاشمیان؟
کاروان المحرق امروز وارد تهران می‌شود؛ تیم بحرینی با ۷ بازیکن خارجی مقابل استقلال
درویش سنگ مالک را به سینه می‌زند
عذرخواهی و ابراز ندامت خاطیان اتفاقات هفته اول لیگ برتر تکواندو
ایتالیا زانو زد؛ ملی پوشان فوتبال ایران فینالیست شدند
مورایس زهرش را به تراکتور ریخت
سیدورف بازیکنان استقلال را از فعالیت گسترده در فضای مجازی منع کرد
حریفان ایران در تنیس بین‌قاره‌ای مشخص شدند
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
تا نیم فصل به هاشمیان فرصت بدهند/ جایگزین درویش باید مدیریت خوبی داشته باشد
میلان ۲ - ۱ ناپولی/ الگری به کونته نشان داد کت تن کیست + فیلم
بارسلونا ۲-۱ رئال سوسیداد/ کامبکی به ارزش صدرنشینی + فیلم