داور زن فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوران گفت: لباس داوران نماد هویتی و اقتدار آنهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهناز ذکایی داور زن فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوران در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: خیلی خوشحال هستم که در این مراسم به عنوان نماینده جامعه داوران حضور داشتم. این کار بسیار ارزشمندی‌ست که مسئولین در فدراسیون آن را پیش بردند و برای داوران اسپانسر جذب شده است. لباس داوران نماد هویتی و اقتدار آنهاست.

وی در خصوص افزایش حقوق داوران تصریح کرد: طبق صحبت‌های مهدی تاج این رویکرد وجود دارد که دستمزد داوران افزایش یابد. ما نیز منتظر هستیم تا ببینیم این اتفاق رقم خواهد خورد یا خیر.

داور بین‌المللی فوتبال ایران در خصوص حضور داوران زن در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گفت: همانگونه که خدمت شما گفتم این یک اتفاق تاریخی بود که توسط فدراسیون فوتبال رقم خورد. طبیعتا امسال داوران دیگر زن نیز حضور دارند که لایسنس‌های مرتبط با فیفا را دارند و داور بین‌المللی هستند که باتوجه به صلاح‌دید فدراسیون می‌توانند در بازی‌های لیگ برتر کمک کنند.