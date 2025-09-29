داور بین‌المللی فوتبال کشورمان گفت: این دستمزد شایسته داوران نیست و باید هر داور در هر بازی بالای ۵۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موعود بنیادی‌فر امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم رونمایی از لباس داوران، اظهار داشت: امروز مراسم رونمایی از لباس داوری بود که باید زودتر اتفاق میفتاد. مهدی تاج هم اذعان کرده است که حق الزحمه داوری واقعا کم است، اما نمی‌دانیم مطالبه کنیم یا نکنیم. امیدوارم اتفاق بهتری برای داوران نه تنها در لیگ برتر برای کلیه لیگ‌ها رخ دهد.

وی افزود: دستمزد داوران در بازی‌های بین‌المللی متفاوت و قابل قیاس با ایران نیست و حتی با لیگ‌های کشور‌های دیگر متفاوت است. وقتی از داوران حاشیه خلیج فارس در این زمینه سوال می‌پرسیم، واقعا حق الزحمه آنها نسبت به ما خیلی بالاست و هر بازی ۱۵۰۰ دلار می‌گیرند. ما با این حق‌الزحمه الان انتظار ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ دلار از فدراسیون نداریم، اما دستمزدی که الان می‌گیریم یعنی هر بازی ۱۰ میلیون تومان که یک میلیون آن کم می‌شود و با ۹ میلیون قضاوت می‌کنیم. باید فشار‌های قبل، حین و بعد از بازی را تحمل کنیم و این مبلغ خیلی کم است.

داور بین‌المللی کشورمان عنوان کرد: این دستمزد شایسته داوران نیست و باید هر داور در هر بازی بالای ۵۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد. با این تورم و گرانی و پولی که در فوتبال هزینه می‌شود، با وجود تفاوت کار ما با یک بازیکن و سرمربی اصلا انتظار نداریم همسطح بازیکن پول بگیریم. این دستمزد خیلی کم است و خواهش دارم دوستان عزیز در سازمان لیگ عنایت ویژه‌ای به حق الزحمه داوران کنند تا یک عدد معقولی به داوران داده شود.

وی گفت: از ما کار حرفه‌ای می‌خواهند و کار حرفه‌ای هم وقت گذاشتن حرفه‌ای می‌خواهد و باید تمرین و ریکاوری درست داشته باشید. هفته اول مصدومیت کوچکی داشتم و درگیر ریکاوری و فیزیوتراپی بودم. این موضوعات نیاز به دستمزد بالا دارد. حامی مالی کمکی نمی‌کند و نمی‌دانم این درآمد کجا می‌رود و جزو درآمد‌های فدراسیون در بحث آموزش است. امیدواریم همین حامیان مالی به حق الزحمه داوران هم کمکی کنند.

بنیادی‌فر گفت: وقتی شرایط چمن متناسب نباشد، اتفاقی که برای بازیکن میفتد، برای داور هم میفتد. دو هفته دیگر باید به کره جنوبی بروم و لیگ نخبگان را قضاوت کنم. به یقین از نظر سخت افزاری چمن و شرایط استادیوم واقعا خوب است و اتفاقات بدی برای بازیکنان و داوران نمیفتد، اما این مشکل را ما در ایران برای داوران داریم. امیدوارم چمن‌ها شرایط ایده آل را پیدا کنند.

برچسب ها: داوران فوتبال ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
ذکایی: لباس داور نماد هویت و اقتدار اوست
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
ممبینی: قرارداد‌های ۱۰۰میلیاردی بازیکنان کجا، حق‌الزحمه داوران کجا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۲۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
برای هربازی 5 میلیون هم برای شما اضافه هست با این قضاوتهای جهت دار و داغون
۰
۰
پاسخ دادن
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
ایتالیا زانو زد؛ ملی پوشان فوتبال ایران فینالیست شدند
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی
کاروان المحرق امروز وارد تهران می‌شود؛ تیم بحرینی با ۷ بازیکن خارجی مقابل استقلال
درویش سنگ مالک را به سینه می‌زند
مورایس زهرش را به تراکتور ریخت
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
بازگشت رستم آشورماتوف؛ امیدی تازه برای خط دفاع استقلال
آخرین اخبار
نویدکیا: شرایط تیم خیلی خوب است و از لحاظ روحی و روانی بهتر شده‌ایم
رجائیان: از روند بازی آلومینیوم راضی هستیم؛ به بازیکنان بدهکاریم
تاج: برای نماینده هند که به ایران نیامد متأسفم؛ این تیم باید جریمه شود
کارت سبز وارد فوتبال شد! ‏
برگزاری جلسه هماهنگی بازی سپاهان ایران و موهان باگان در غیاب نماینده هند
بازیکن آمریکایی استقلال به ایران نیامد
رقابت ۱۳۲۰ تکواندوکار در جام سفیر به میزبانی آذربایجان شرقی
پس گرفته شدن مدال نقره پرتابگر ایران در مسابقات جهانی
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتسال زیر ۱۷ سال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دلیل انصراف تیم موهان باگان از سفر به ایران
قدم اول تعلیق اسرائیل در پارالمپیک را ایران برداشت
فیفا به دنبال تغییر قانون پنالتی
سرمربی تیم ملی تفنگ: تنها قول من به فدراسیون تلاش ۱۰۰ درصدی است/ تیراندازان مشکل تکنیکی ندارند
تلاش داکنز نازون برای بازگشت به فرم ایده‌آل
بازگشت رستم آشورماتوف؛ امیدی تازه برای خط دفاع استقلال
رهبری: ترکیب تیم ملی سابر نهایی نشده است
علیپور: مسابقات پیش‌فصل کیفیت لیگ برتر را بالا می‌برد/ اتفاقات خوبی در بسکتبال رقم می‌خورد
یک نقره فرنگی کاران ایران در تورنمنت روسیه
عبدی آلترناتیو هاشمیان؟
کاروان المحرق امروز وارد تهران می‌شود؛ تیم بحرینی با ۷ بازیکن خارجی مقابل استقلال
درویش سنگ مالک را به سینه می‌زند
عذرخواهی و ابراز ندامت خاطیان اتفاقات هفته اول لیگ برتر تکواندو
ایتالیا زانو زد؛ ملی پوشان فوتبال ایران فینالیست شدند
مورایس زهرش را به تراکتور ریخت
سیدورف بازیکنان استقلال را از فعالیت گسترده در فضای مجازی منع کرد
حریفان ایران در تنیس بین‌قاره‌ای مشخص شدند
تراکتور- الوحده امارات؛ تکاپوی شاگردان اسکوچیچ برای نخستین برد در آسیا
تا نیم فصل به هاشمیان فرصت بدهند/ جایگزین درویش باید مدیریت خوبی داشته باشد
میلان ۲ - ۱ ناپولی/ الگری به کونته نشان داد کت تن کیست + فیلم
بارسلونا ۲-۱ رئال سوسیداد/ کامبکی به ارزش صدرنشینی + فیلم