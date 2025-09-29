باشگاه خبرنگاران جوان - موعود بنیادیفر امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم رونمایی از لباس داوران، اظهار داشت: امروز مراسم رونمایی از لباس داوری بود که باید زودتر اتفاق میفتاد. مهدی تاج هم اذعان کرده است که حق الزحمه داوری واقعا کم است، اما نمیدانیم مطالبه کنیم یا نکنیم. امیدوارم اتفاق بهتری برای داوران نه تنها در لیگ برتر برای کلیه لیگها رخ دهد.
وی افزود: دستمزد داوران در بازیهای بینالمللی متفاوت و قابل قیاس با ایران نیست و حتی با لیگهای کشورهای دیگر متفاوت است. وقتی از داوران حاشیه خلیج فارس در این زمینه سوال میپرسیم، واقعا حق الزحمه آنها نسبت به ما خیلی بالاست و هر بازی ۱۵۰۰ دلار میگیرند. ما با این حقالزحمه الان انتظار ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ دلار از فدراسیون نداریم، اما دستمزدی که الان میگیریم یعنی هر بازی ۱۰ میلیون تومان که یک میلیون آن کم میشود و با ۹ میلیون قضاوت میکنیم. باید فشارهای قبل، حین و بعد از بازی را تحمل کنیم و این مبلغ خیلی کم است.
داور بینالمللی کشورمان عنوان کرد: این دستمزد شایسته داوران نیست و باید هر داور در هر بازی بالای ۵۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد. با این تورم و گرانی و پولی که در فوتبال هزینه میشود، با وجود تفاوت کار ما با یک بازیکن و سرمربی اصلا انتظار نداریم همسطح بازیکن پول بگیریم. این دستمزد خیلی کم است و خواهش دارم دوستان عزیز در سازمان لیگ عنایت ویژهای به حق الزحمه داوران کنند تا یک عدد معقولی به داوران داده شود.
وی گفت: از ما کار حرفهای میخواهند و کار حرفهای هم وقت گذاشتن حرفهای میخواهد و باید تمرین و ریکاوری درست داشته باشید. هفته اول مصدومیت کوچکی داشتم و درگیر ریکاوری و فیزیوتراپی بودم. این موضوعات نیاز به دستمزد بالا دارد. حامی مالی کمکی نمیکند و نمیدانم این درآمد کجا میرود و جزو درآمدهای فدراسیون در بحث آموزش است. امیدواریم همین حامیان مالی به حق الزحمه داوران هم کمکی کنند.
بنیادیفر گفت: وقتی شرایط چمن متناسب نباشد، اتفاقی که برای بازیکن میفتد، برای داور هم میفتد. دو هفته دیگر باید به کره جنوبی بروم و لیگ نخبگان را قضاوت کنم. به یقین از نظر سخت افزاری چمن و شرایط استادیوم واقعا خوب است و اتفاقات بدی برای بازیکنان و داوران نمیفتد، اما این مشکل را ما در ایران برای داوران داریم. امیدوارم چمنها شرایط ایده آل را پیدا کنند.