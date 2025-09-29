سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت - مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، و با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛ به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۰۷) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

