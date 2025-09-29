باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناوگان جهانی صمود (Global Solidarity Flotilla) برای شکستن محاصره غزه که توسط رژیم تروریستی اسرائیل به دریا زده است، امروز دوشنبه اعلام کرد که تنها ۳ یا ۴ روز با نوار غزه فاصله دارد و ظرف دو روز وارد منطقه پرخطر خواهد شد.

ناوگان استقامت مغرب عربی، که عضو این ناوگان جهانی است، در پستی در فیس‌بوک نوشت: کشتی‌های پیشروی ما، آهویلا (Ohawela) و اول‌این (Al Awda)، تنها ۳۶۶ مایل دریایی (۵۸۹ کیلومتر) با غزه فاصله دارند و انتظار می‌رود ظرف ۳ تا ۴ روز به آنجا برسند.

این ناوگان افزود: ناوگان جهانی صمود در حال گسترش است. پس از پیوستن دو قایق جدید که در راه رسیدن به ما هستند، اکنون شامل ۴۴ کشتی است. ناوگان ظرف دو روز وارد منطقه پرخطر خواهد شد.

گزارشگر الجزیره خبر داد که ناوگان جهانی استقامت به طور موقت در میانه دریای مدیترانه متوقف شده است؛ زیرا ۳ کشتی دچار نقص فنی اضطراری شده‌اند و دریانوردی بلافاصله پس از رفع نقص ادامه خواهد یافت.

کانال رسمی رژیم تروریستی اسرائیل با نام کان روز گذشته تایید کرد که این رژیم تروریستی برای کنترل کشتی‌های ناوگان صمود آماده می‌شود.

همچنین، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل از آمادگی یک یگان کماندویی از ارتش اسرائیل برای مقابله با این ناوگان خبر داد. این اقدام مورد انتظار، تکرار سناریوی کشتی‌های مادلین (Madeleine) و حنظله (Handala) خواهد بود که رژیم تروریستی به ترتیب در ماه‌های ژوئن و جولای گذشته، علیه آنها اقدامات دزدی دریایی انجام داده بود.

از چند روز پیش ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه، به ویژه تجهیزات پزشکی، در تلاش برای شکستن محاصره رژیم تروریستی اسرائیل، به سمت غزه در حال حرکت هستند. بیش از ۵۰۰ فعال مدنی از ۴۰ کشور در قاره‌های مختلف سوار بر این کشتی‌ها حضور دارند.

منبع: الجزیره