سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید پس از شکست برابر اتلتیکومادرید در لالیگا باید خیلی سریع به روند پیروزی برگردد. رئال مادرید با رکوردی بینقص (که در این فصل تمام بازیهایش را برده بود) به مصاف اتلتیکو رفت ولی پنج بر دو شکست خورد. به همین دلیل بازی خارج از خانه مقابل غیرت قزاقستان به یک مسابقه حیاتی برای این تیم مادریدی تبدیل شده است. قوهای سپید قصد دارند شکست سنگین در ورزشگاه روخیبلانکوز را در سریعترین زمان ممکن پشت سر بگذارند.
با این حال این دیدار برای رئال آسان نیست؛ نهتنها به دلیل فاصله ۸۰۰۰ کیلومتر برای حضور در قزاقستان که به این دلیل که حریف آنها یک هفته است که برای این مسابقه آماده میشود ولی رئال تنها ۳ روز استراحت داشته است.
فدراسیون فوتبال این کشور آسیایی که بخشی از قلمرو آن در اروپاست و غیرت به همین دلیل در لیگ قهرمانان اروپا بازی میکند، درخواست ویژه این تیم را برای به تعویق انداختن بازی هفته بیستوچهارم لیگ برتر قزاقستان مقابل اف سی ژتیسو پذیرفت.
رافائل اورازباختین، سرمربی غیرت، درباره دیدار با رئال مادرید گفت: در حال آمادهشدن برای بازی مقابل مادرید هستیم. بازیکنان ما حال بسیار خوبی دارند. رئال مادرید معتبرترین باشگاه جهان است.