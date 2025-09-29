باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی، اظهار کرد: ایجاد توقعات ساختگی در جامعه و واداشتن مردم به بیان مشکلات‌شان، نقشه‌ای است که دشمن طراحی کرده است.

وی ادامه داد: انتخاب با ملت ماست؛ یا باید سر خم کنیم، یا باید بایستیم، تلاش کنیم و طرحی نو دراندازیم تا مشکلات را حل کنیم.

رئیس‌جمهور بیان کرد: ما در دولت هر کاری که از دستمان برآید برای عزت و سربلندی کشور انجام خواهیم داد. با تمام توان می‌کوشیم مشکلات را برطرف کنیم و هرچه در توان داریم در خدمت مردم خواهیم گذاشت.

پزشکیان گفت: مسئولیتی که آتش‌نشانان بر عهده گرفته‌اند، نجات جان و مال انسان‌هاست؛ مسئولیتی که سنگین، ارزشمند و ستودنی است. اینکه انسانی دلش با مردم باشد و برای یاری به آنان بیندیشد، جایگاهی ویژه و محترم برای او رقم می‌زند.

وی گفت: اگر در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، انسان‌ها به‌جای جنگ، خونریزی و تجاوز، به نجات یکدیگر می‌اندیشیدند، زمین ما به مراتب زیباتر، سالم‌تر و شیرین‌تر می‌بود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این آدم‌هایی که دم از حقوق بشر و دموکراسی می‌زنند، همان اروپایی‌هایی که ژست‌های آن‌چنانی می‌گیرند و آمریکایی‌هایی که ادعا می‌کنند دلسوز انسانیت‌اند؛ ببینید در غزه چه می‌کنند.

وی گفت: کشوری که سال‌هاست منطقه را به آشوب کشیده، حتی یک‌بار هم در شورای امنیت نه تحریم شده و نه محکوم؛ فقط، چون آمریکا نشسته و با یک وتو همه چیز را پاک می‌کند.

پزشکیان بیان کرد: می‌خواهند ما را تحریم کنند، چون حاضر نیستیم در برابرشان سر خم کنیم، چون نمی‌خواهیم تحقیر شویم. خیال به زانو درآوردن ایران و مردم ما، تنها یک خواب و خیال است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: این حقوق بشر، این سازمان ملل و یونسکو، همه دروغی بیش نیست. چون جلوی چشم‌شان بی‌گناهان کشته می‌شوند و اسرائیل هر کشوری را که بخواهد، بی‌هزینه مورد حمله قرار می‌دهد. آنها می‌خواهند ما را وادار کنند در برابر آدم‌های پست و پلیدی کوتاه بیاییم، اما حتی تصورش هم در ذهن من جایی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دست به دست هم دهیم و برای حل مشکلات به خودمان متکی باشیم، به جای اعتماد به دیگران، به دانشمندان، نخبگان و کارآفرینان خودمان اعتماد کنیم، آنگاه یاد می‌گیریم و می‌توانیم برای آینده‌ای بهتر تلاش کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: آنها هرگز تصور نمی‌کردند مردم عزیز ما در آن ۱۲ روز جنگ، چنین همراه و همدل باشند. خیال می‌کردند ایران ضعیف شده است، اما ایستادگی ملت همه محاسباتشان را بر هم زد. ما نیامده‌ایم بر مردم حکومت کنیم یا قلدری نشان دهیم. ما آمده‌ایم تا خدمت‌گزار آنها باشیم و تا جایی که در توان‌مان است، برای عزت و سربلندی‌شان تلاش کنیم.

