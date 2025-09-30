نشست هماهنگی بین دبیر سازمان لیگ و مسئول لیگ برتر با مربی تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران سازمان لیگ با در نظر گرفتن منافع تیم ملی فوتبال ایران و همچنین باشگاه‌ها برنامه مسابقات لیگ را تدوین و تنظیم می‌کنند و در همین راستا نیز جلسات منظم و متعددی با کادرفنی تیم ملی برگزار می‌شود.

در هفته‌های گذشته محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر با امیر قلعه نویی سرمربی و سعید الهویی مربی تیم ملی نشستی در مرکز ملی فوتبال برگزار کردند.

حالا امروز سعید الهویی مربی تیم ملی با حضور در سازمان لیگ، نشستی با محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر جهت هماهنگی‌های بیشتر به منظور برنامه‌ریزی مسابقات لیگ تا نیم فصل برگزار کردند.