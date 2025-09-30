رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه در کل شرایط را برای بخش معدن متفاوت و متوقف نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد آقاجانلو در حاشیه چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با کارگروه‌های مختلفی که در بخش‌های بزرگ صنعتی و معدنی داریم، مسیرهای روشن را پیش بینی کرده ایم تا بتوانیم امور بخش معدن را پیش ببریم.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی برای سال ۱۴۰۴ تعریف شده است تا بتوانیم بخش معدن را تقویت کرده و صادرات مواد معدنی را افزایش دهیم.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و استفاده از مکانیزم‌های جایگزین در حال اجرا است تا شرایط اقتصادی و تجاری کشور بهبود یابد. در مجموع، هدف اصلی ارتقای صنعت، معدن و صنایع معدنی کشور در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی است تا بتوان به توسعه پایدار و افزایش صادرات دست یافت.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت ها در بخش معدن گفت: با وجود تحریم‌های سخت، پتانسیل این صنعت قابل توجه است و با حمایت‌های لازم و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توان این پتانسیل‌ها را به بهره‌برداری رساند.

آقاجانلو عنوان کرد: در سال جاری، حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای تکمیل و افتتاح پروژه‌های معدنی و زیرساختی اختصاص یافته است که این امر نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید دارد. همچنین، در حوزه زیرساخت‌ها، اقدامات مهمی مانند احداث نیروگاه‌ها و توسعه میدان‌های گازی در حال انجام است تا صنعت را به سمت خودکفایی و بهره‌وری بیشتر هدایت کند.

وی از نهایی شدن فرآیندهای مربوط به مجوزها و تامین برق و گاز خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت و نیرو، این مسیر تسهیل می‌شود. همچنین، تسهیلاتی که در حوزه زیرساخت‌ها ارائه می‌شود، مانند کمک به معادن کوچک، احداث جاده و انتقال برق، نقش مهمی در توسعه صنعت دارند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: در حوزه هوشمندسازی، پروژه‌هایی در حال اجرا است که به رفع گلوگاه‌های صنعت کمک می‌کند و در حوزه ماشین‌آلات معدنی، پروژه‌های بزرگی در دست اجرا است که عملیاتی شدن آن‌ها به زودی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن، گفت: ۲۴۰ پروانه اکتشاف برای ورود بخش خصوصی تسهیل شده است و به عنوان محلی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

آقاجانلو اضافه کرد: بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن زیرزمینی کشور با ذخیره ۳۰۰ میلیون تن و سایر معادن فلزی در حال توسعه هستند، ضمن اینکه باید بر زنجیره‌های ارزش و گلوگاه‌ها تمرکز کرد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

وی با اشاره به قراردادهای خارجی در بخش معدن گفت: در حوزه فناوری و صادرات تکنولوژی، قرارداد انتقال تکنولوژی برای ساخت واحد آهن اسفنجی در یکی از کشورهای CIS منعقد شده است، که فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری بلندمدت است.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عنوان کرد: در حوزه تجهیزات معدنی، دولت قول داده است که تامین مالی پروژه‌های ماشین‌آلات بزرگ داخلی از طریق فاینانس انجام شود که در حال نهایی شدن است. با توجه به نیاز به تجهیزات هوشمندسازی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات، برنامه‌هایی برای تولید داخلی و ارتقاء فناوری‌ها در نظر گرفته شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: صنایع معدنی ، ایمیدرو
نظرات کاربران
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سنگ آهن و کلا معادن در دنیا طالب دارد مکانیزم ماشه اثر نمی‌کند خخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
