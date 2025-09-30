دیدار تیم‌های فوتسال مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور با نتیجه ۶ بر چهار به سود گیتی پسند به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم های فوتسال گیتی پسند و مس سونگون ورزقان در هفته دهم لیگ برتر و در مهم ترین بازی برای تعیین صدرنشینی امروز سه شنبه ۸ مهر و از ساعت ۱۷ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۶ بر ۴ نماینده اصفهان به پایان رسید.

مسعود یوسف و سعید احمدعباسی هر کدام دو گل و علی اکرمی و مهدی کریمی گل های گیتی پسند و فرهاد فخیم و محمد نجف زنگی هر کدام دو گل برای مس سونگون ورزقان به ثمر رساندند.

با پیروزی در این بازی گیتی پسند با ۲۷ امتیاز و بالاتر از مس سونگون ورزقان ۲۵ امتیازی صدرنشین لیگ برتر فوتسال شد.

