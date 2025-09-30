باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله «سید یاسین الموسوی» شامگاه سه‌شنبه در مراسم نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، رهبر مجاهد و دبیرکل حزب الله لبنان «سید حسن نصرالله» در مشهد بر اتحاد مسلمانان در برابر آمریکا و اسراییل تاکید کرد.

وی اضافه کرد: ایجاد زمینه برای ظهور امام زمان (عج) هدف اصلی این مسیر است.

امام جمعه بغداد اظهار کرد: تا قبل از شکل گیری محور مقاومت مردم قیام‌ها کردند ولی این قیام‌ها به نتیجه نمی‌رسید، اما با آمدن شهید نصرالله این روند تغییر کرد و به همین دلیل به «امام مقاومت» از او یاد می‌شود.

الموسوی ادامه داد: شهید نصرالله ۲ مساله را پیگیری کرد که نخست تقویت اتحاد مردم و مسلمانان بود، زیرا پیروزی در مقابل آمریکا و اسراییل با اتحاد مسلمانان قابل تحقق است.

وی تاکید کرد: دومین نکته محور مقاومت و مورد پیگیری شهید سید مقاومت، ایجاد زمینه برای ظهور حضرت امام مهدی (عج) است.

امام جمعه بغداد خطاب به مسلمانان گفت: سربازان امام مهدی (عج) هستیم و تا انقلاب مهدی خط مقاومت را رها نمی‌کنیم.

الموسوی افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی در زمان انقلاب ایران گفته است که این انقلاب جزوی از ظهور حضرت مهدی (ع) است و این به معنای این است که ما در ظهور هستیم.

وی اضافه کرد: شهید نصرالله به اطاعت از امام خامنه‌ای تاکید و اصرار فراوانی داشت و تاکید می‌کرد ایشان زیر الطاف و عنایت مستقیم خداوند است.

امام جمعه بغداد اظهار کرد: ما در جنگ هستیم، آمریکا صادق نیست و تنها می‌خواهد علیه ما جنگ را ادامه دهد تا نیروی ما کم شود، اما به این آرزو نمی‌رسد.

الموسوی ادامه داد: آمریکا هنوز ما را نشناخته است و ما تا پیروزی قطعی همچنان مبارزه می‌کنیم.

وی گفت: لبنان خط شکن، عراق خط اول و ایران خط دوم است و همه ما در یک جنگ باید دست واحد بر علیه آمریکا و اسراییل بشویم.

امام جمعه بغداد افزود: در آینده نزدیک پیروزی نهایی با رهبری امام خامنه‌ای در این جنگ رقم می‌خورد.

همزمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، جمعی از مردم مشهد با حضور در عرصه میدان شهدای این شهر یاد سید مقاومت را زنده نگهداشتند