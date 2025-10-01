باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای استقلال ایران و المحرق بحرین در رقابتهای سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم میروند.
تیم استقلال ایران در نمایشی ضعیف در بازی اول با حساب ۷ بر ۱ مغلوب تیم الوصل امارات شد و این بازی برای استقلالیها از اهمتی بالایی برخوردار است.
استقلال در این بازی به احتمال زیاد با این ترکیب به میدان میرود:
آنتونیو آدان؛ رستم آشورماتوف، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان؛ دیدیه اندونگ، مهران احمدی؛ علیرضا کوشکی، منیر الحدادی، یاسر آسانی؛ داکنز نازون