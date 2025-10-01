تیم فوتبال استقلال امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در دومین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ به مصاف المحرق بحرین می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین در رقابت‌های سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم می‌روند.

تیم استقلال ایران در نمایشی ضعیف در بازی اول با حساب ۷ بر ۱ مغلوب تیم الوصل امارات شد و این بازی برای استقلالی‌ها از اهمتی بالایی برخوردار است.

استقلال در این بازی به احتمال زیاد با این ترکیب به میدان می‌رود:

آنتونیو آدان؛ رستم آشورماتوف، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان؛ دیدیه اندونگ، مهران احمدی؛ علیرضا کوشکی، منیر الحدادی، یاسر آسانی؛ داکنز نازون

برچسب ها: ترکیب احتمالی استقلال ، لیگ قهرمانان آسیا ، استقلال تهران
خبرهای مرتبط
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
ادعای یک رسانه؛
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
لیگ قهرمانان آسیا؛
استقلال- المحرق بحرین؛ آبی پوشان ایران درصدد کسب اولین برد آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
الاتحاد عربستان ۰ - ۱ شباب الاهلی امارات/ شکست یاران بنزما با گل سعید عزت اللهی
استقلال- المحرق بحرین؛ آبی پوشان ایران درصدد کسب اولین برد آسیایی
باید به هاشمیان فرصت بدهند/ بیفومای استقلال خوزستان را در پرسپولیس نمی بینیم
لیورپول در استانبول زمینگیر شد/ شکست مورینیو در بازگشت به استمفوردبریج و پیروزی اینتر و بایرن+ فیلم
آخرین اخبار
باید به هاشمیان فرصت بدهند/ بیفومای استقلال خوزستان را در پرسپولیس نمی بینیم
استقلال- المحرق بحرین؛ آبی پوشان ایران درصدد کسب اولین برد آسیایی
الاتحاد عربستان ۰ - ۱ شباب الاهلی امارات/ شکست یاران بنزما با گل سعید عزت اللهی
لیورپول در استانبول زمینگیر شد/ شکست مورینیو در بازگشت به استمفوردبریج و پیروزی اینتر و بایرن+ فیلم
رگ غیرت رئالی‌ها بعد از تحقیر در داربی مادرید باد کرد/ پیروزی سخت آتالانتا در برگامو+ فیلم
اصرار هاشمیان برای استفاده از بازیکنان پرسپولیس در پست‌های غیر تخصصی
آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان؛ شکست استقلال در گام نخست
بلاتکلیفی در سوپر لیگ کاراته؛ قهرمان را پیدا کنید!
صنعت نفت باز هم نبرد/ پاس جنوبی جای مس را گرفت
الحسین اردن صدرنشین شد؛ سپاهان محکوم به برد در آسیا
گیتی پسند، فاتح الکلاسیکوی نفس گیر فوتسال شد
ساپینتو: دنبال اولین برد آسیایی هستیم/ حریف را خوب آنالیز کرده‌ایم
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد