باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های استقلال ایران و المحرق بحرین در رقابت‌های سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا امروز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم می‌روند.

تیم استقلال ایران در نمایشی ضعیف در بازی اول با حساب ۷ بر ۱ مغلوب تیم الوصل امارات شد و این بازی برای استقلالی‌ها از اهمتی بالایی برخوردار است.

استقلال در این بازی به احتمال زیاد با این ترکیب به میدان می‌رود:

آنتونیو آدان؛ رستم آشورماتوف، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان؛ دیدیه اندونگ، مهران احمدی؛ علیرضا کوشکی، منیر الحدادی، یاسر آسانی؛ داکنز نازون