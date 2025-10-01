باشگاه خبرنگاران جوان - روحالله لک علیآبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) در جریان رسیدگی به لایحه جامع نظام باشگاهداری در تذکری درباره هزینههای گزافی که به برخی باشگاهها و ورزشکاران داده میشود، گفت: این روزها مردم به خاطر هزینههای زیادی که به برخی ورزشکاران بهویژه در حوزه فوتبال داده میشود، نگران هستند و هواداران آنها در این زمینه انتقاد دارند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حمایت از حوزه ورزش و ورزشکاران ارزشمند است، اما نباید بی ضابطه باشد، گفت: امروز رانت و فساد در برخی ورزشها بیداد میکند و رقمهای ۲هزار میلیارد تومانی به برخی باشگاهها میدهند و وقتی نمایندگان از این روند انتقاد میکنند، میگویند نمایندگان به فکر معیشت مردم باشند و در این حوزه دخالت نکنند. آیا این پول غیر از معیشت مردم است؟
وی در ادامه با بیان اینکه هواداران با پول شخصی خود به حمایت از تیمهای مورد علاقه خود میپردازند در حالی که این تیمها پولهای کلانی دریافت میکنند، اظهار کرد: برخی بازیکنان با پولهای میلیاردی جابهجا میشوند و پیشکسوتان در این زمینه ناراضی هستند لذا وزیر ورزش و دولت باید به این موضوع رسیدگی کند که چرا این پولهای کلان بیضابطه مصرف میشود.
عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان با بیان اینکه بخشی از این پولها صرف بازیکنان و ورزشکارانی میشود که یک بار هم پای آنها به توپ نمیخورد و یا روی تشک نمیروند، ابراز کرد: امروز پولهای کلانی به دلالان داده میشود و مردم درباره آن نگران هستند و نمایندگان نیز حق دارند تا از حقوق ملت دفاع کنند.