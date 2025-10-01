لک علی‌آبادی می‌گوید برخی بازیکنان با پول‌های میلیاردی جابه‌جا می‌شوند و وزیر ورزش باید به این موضوع رسیدگی کند که چرا این پول‌های کلان بی‌ضابطه مصرف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله لک علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر) در جریان رسیدگی به لایحه جامع نظام باشگاه‌داری در تذکری درباره هزینه‌های گزافی که به برخی باشگاه‌ها و ورزشکاران داده می‌شود، گفت: این روز‌ها مردم به خاطر هزینه‌های زیادی که به برخی ورزشکاران به‌ویژه در حوزه فوتبال داده می‌شود، نگران هستند و هواداران آنها در این زمینه انتقاد دارند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حمایت از حوزه ورزش و ورزشکاران ارزشمند است، اما نباید بی ضابطه باشد، گفت: امروز رانت و فساد در برخی ورزش‌ها بیداد می‌کند و رقم‌های ۲هزار میلیارد تومانی به برخی باشگاه‌ها می‌دهند و وقتی نمایندگان از این روند انتقاد می‌کنند، می‌گویند نمایندگان به فکر معیشت مردم باشند و در این حوزه دخالت نکنند. آیا این پول غیر از معیشت مردم است؟

وی در ادامه با بیان اینکه هواداران با پول شخصی خود به حمایت از تیم‌های مورد علاقه خود می‌پردازند در حالی که این تیم‌ها پول‌های کلانی دریافت می‌کنند، اظهار کرد: برخی بازیکنان با پول‌های میلیاردی جابه‌جا می‌شوند و پیشکسوتان در این زمینه ناراضی هستند لذا وزیر ورزش و دولت باید به این موضوع رسیدگی کند که چرا این پول‌های کلان بی‌ضابطه مصرف می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان با بیان اینکه بخشی از این پول‌ها صرف بازیکنان و ورزشکارانی می‌شود که یک بار هم پای آنها به توپ نمی‌خورد و یا روی تشک نمی‌روند، ابراز کرد: امروز پول‌های کلانی به دلالان داده می‌شود و مردم درباره آن نگران هستند و نمایندگان نیز حق دارند تا از حقوق ملت دفاع کنند.

برچسب ها: دلالی در فوتبال ، استقلال تهران
خبرهای مرتبط
چشمی دیدار مقابل المحرق را از دست داد
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی:
افراد دارای پرونده منتج به رای در قوه قضاییه نمی‌توانند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند
هزینه‌کرد استقلال و پرسپولیس زیر ذره‌بین مجلس؛
راستینه: برای حق پخش تلویزیونی، ردیف بودجه تعریف می‌شود
لک علی‌آبادی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باید تلاش کنیم ورزشکاران خاطی در کره جنوبی دوره مجازاتشان را در ایران بگذرانند/ بررسی بازی استقلال و ملوان در مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن و شهرداری‌ها برای اختصاص زمین به باشگاه‌ها با اقساط ۱۰ ساله
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
عارف: عقب‌ماندگی در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور را جبران کنیم
اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس
آخرین اخبار
آیت‌الله جنتی: بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است
تایید طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان
اعلام وصول طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک در مجلس
پول‌های کلان در فوتبال به‌صورت بی‌ضابطه مصرف می‌شود/ پول به بازیکنانی داده می‌شود که یک‌بار هم توپ به پایشان نخورده!
عارف: عقب‌ماندگی در زمینه کاربردی‌سازی فناوری‌های نوظهور را جبران کنیم
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه: تسهیلات لازم برای بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن، فراهم است
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن و شهرداری‌ها برای اختصاص زمین به باشگاه‌ها با اقساط ۱۰ ساله
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
پزشکیان: چین زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است
حمایت قدرتمندانه‌تر از جبهه مقاومت با اسنپ‌بک
بررسی طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۹ مهر
سردار نائینی: در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر نشدیم و از قبل آرایش نظامی کامل داشتیم
تأکید لاریجانی بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و انسجام اجتماعی در کشور
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
ادغام مراکز کم بازده علمی، با هدف تمرکز حمایت‌ها بر دانشگاه‌های کارآمد
رأی مثبت مجمع تشخیص به ۲ لایحه امنیتی مجلس
قالیباف: دولت و مجلس مکلف به دنبال کردن برنامه هفتم هستند
تاکید نمایندگان مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم/ دولت به جای گزارش، لایحه اصلاحی بدهد
اقدام دولت در تهیه آیین‌نامه‌های سال اول برنامه هفتم ارزشمند است
تشریح روند رسیدگی مجلس به گزارش عملکرد سال اول برنامه پنج‌ساله هفتم
ورزش قهرمانی فقط مدال نیست؛ الگویی‌ست برای ساختن آینده‌
دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد/ درخواست آتش‌بس از طرف مهاجم به معنای شکست او است
سردار کارگر: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد
پزشکیان: تسلیم شدن در وجود ما نیست/ پیگیر مطالبات ورزشکاران و کشتی‌گیران خواهم بود
قالیباف: دولت حل مسکن و اجرای کالابرگ را پیگیری کند
نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
پزشکیان: فرهنگ ایرانی، جهان را از سرچشمه‌های معنویت و انسانیت سیراب کرده است
محسن رضایی خطاب به رسانه‌ها: دنبال گمانه‌زنی درباره جنگ نباشید
مهاجرت بد نیست، اگر با برگشت به کشور همراه باشد