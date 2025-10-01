باشگاه خبرنگاران جوان - با شروع ماه اکتبر تنها هفت تیم در پنج لیگ برتر اروپا شکست‌ناپذیر باقی مانده‌اند. دو تیم در سری آ، دو تیم لالیگایی و دو تیم از بوندسلیگا و یک تیم لیگ برتری شکست‌ناپذیران این فصل فوتبال اروپا تا شروع ماه جدید میلادی هستند.

پیش از این دو تیم لیورپول و رئال مادرید نیز شکست نخورده بودند ولی لیورپول برابر پالاس مغلوب شد و رئال مادرید نیز به اتلتیکو مادرید باخت و هر دو از این جمع خارج شدند.

تیم‌های بدون شکست در پنج لیگ برتر اروپا

بارسلونا

شاگردان هانسی فلیک در دیدار قبلی رئال سوسیداد را شکست دادند و تنها دیداری که در آن نتوانستند برنده شوند مقابل رایو وایکانو بود که با تساوی یک بر یک به پایان رسید. بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا نیز توانست نیوکاسل را شکست دهد.

بایرن مونیخ

با توجه به سلطه بایرن مونیخ در آلمان و کادری سرشار از استعداد، دیدن این تیم در این فهرست جای تعجب ندارد. تیم ونسان کمپانی با ۲۲ گل زده و تنها سه گل خورده صدرنشین بوندسلیگاست و تاکنون هیچ امتیازی را به رقیبانش نداده.

بوروسیا دورتموند

بوروسیا دورتموند نیز در بوندسلیگا بدون شکست مانده است. تیم نیکو کواچ در لیگ قهرمانان اروپا نیز برابر یوونتوس به تساوی چهار بر چهار دست یافت و هنوز طعم شکست را نچشیده است.

کرمونزه

کرمونزه شاید بزرگ‌ترین شگفتی این فصل فوتبال اروپا باشد. کمتر کسی چنین شروع قدرتمندی را از این تیم ایتالیایی پیش‌بینی می‌کرد. فصل جدید برای این تیم با یک پیروزی غافلگیرکننده در سن‌سیرو آغاز شد و با تساوی خارج از خانه مقابل کومو ادامه یافت. کرمونزه هفته آینده بازی دشواری در خانه اینتر خواهند داشت. آیا مردان داویده بالاردینی از جوزپه مه‌آتزا بدون باخت بیرون خواهند آمد؟

کریستال پالاس

کریستال پالاس چند ماه پیش جام حذفی را فتح کرد و چند هفته پیش لیورپول را در جام خیریه از پیش روی برداشت که نشان می‌دهد یک پروژه باشکوه در این تیم لندنی با هدایت اولیور گلاسنر اتریشی ایجاد شده است. کریستال پالاس بعد از برتری برابر لیورپول توانست نخستین شکست فصل تیم آرنه اسلوت را رقم بزند.

الچه

مردان ادر سارابیا، سلتاویگو را که هنوز پیروز نشده است، شکست دادند و فرم خوبشان در لالیگا (چهار تساوی و سه برد) را حفظ کردند. الچه شگفتی‌ساز این فصل لالیگا بوده و مثل بارسلونا هنوز شکست نخورده است.

یوونتوس

بانوی پیر سه بازی اولش را برده ولی مدتی است در بازی‌هایش پیروز نشده و به دنبال بازگشت به روند پیروزی است. این فصل شاهد رقابت سخت یوونتوس و ناپولی برای قهرمانی در سری آ خواهیم بود و باید دید شاگردان ایگور تودور تا چه هفته‌ای روند شکست‌ناپذیری‌شان را در سری آ حفظ خواهند کرد.