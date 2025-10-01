سازمان لیگ اعلام کرد که به دلیل نواقص در پرونده صدور مجوز باشگاهی، ۳ امتیاز از چند تیم لیگ یک کسر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که بر اساس رأی کمیته انضباطی و به دلیل نواقص در پرونده صدور مجوز باشگاهی، ۳ امتیاز از ۱۰ تیم لیگ یکی کسر شد.

باشگاه‌های هوادار تهران، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی، مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، پارس جنوبی جم، شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندرعباس، داماشیان گیلان و مس سونگون تیم‌هایی هستند که مشمول این جریمه شدند.

با این تغییر، نساجی به صدر جدول لیگ یک رسید و هوادار که شب گذشته صدرنشین شده بود، به رتبه دوم سقوط کرد.

همچنین تیم صنعت نفت آبادان از رده شانزدهم به جایگاه دوازدهم جدول صعود کرد.

جدول لیگ یک

