باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آخشته کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با خروج آمریکا از توافقات بین‌المللی و تحمیل تحریم‌ها، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات اقتصادی بر روی ایران افزایش یافته است. حالا با اجرای "اسنپ بک" از سوی اروپا، سوالات جدیدی در مورد آینده تجاری کشور مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: تأثیرات تحریم‌ها بر تجارت ایرانآمریکا به عنوان پیشگام در تحریم‌ها، تأثیرات خود را بر روی تجارت ایران به وضوح نشان داده است. در حالی که برخی تبلیغات از تأثیرگذاری اسنپ بک بر مسائل خارجی ایران سخن می‌گویند، واقعیت این است که اثرات آن به اندازه‌ای که بیان می‌شود، نخواهد بود. کشورهای متخاصم همواره به دنبال ایجاد جو روانی منفی هستند تا با افزایش نرخ ارز و دیگر عوامل، به آشفتگی اقتصادی کمک کنند.

او بیان کرد: تاریخچه تعاملات اقتصادیتجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی، حتی قبل از اجرای اسنپ بک، از مراوده با ایران اجتناب کرده‌اند. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، پس از تصویب برجام، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود به بازار ایران نداشتند.

آخشته تصریح کرد:مقام معظم رهبری در گذشته به تقویت همکاری‌ها با کشورهای همسایه و کنسرسیوم‌های تجاری اشاره کرده‌اند. کشورهایی مانند امارات، قطر، چین، هند و ترکیه ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه تجارت ایران دارند. به ویژه، امارات به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری، باید در کنار کشورهای دیگر مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: فرصت‌های صادرات نفتعلی‌رغم تحریم‌ها، صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد. کشورهای قدرتمند به دنبال حفظ منافع ملی خود هستند و به همین دلیل، حتی در شرایط تحریم، به دنبال راه‌های غیررسمی برای ادامه خرید نفت از ایران هستند. این نشان می‌دهد که بازار جهانی نفت به اندازه‌ای گسترده است که نمی‌توان به سادگی آن را تحت تأثیر تحریم‌ها قرار داد.

وی تصریح کرد: با وجود فشارها و تحریم‌ها، ایران باید با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، به دنبال فرصت‌های جدید باشد. به نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود، ایران می‌تواند از این چالش‌ها عبور کند و تجارت خود را توسعه دهد.