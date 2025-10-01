باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس و کادر فنی فدراسیون وزنهبرداری و اعضای تیم ملی این رشته ورزشی در آستانه اعزام به مسابقات جهانی وزنهبرداری نروژ با معاون اول رئیسجمهور دیدار کردند.
محمدرضا عارف در این دیدار با بیان اینکه دولت نگاه یک بُعدی به ورزش ندارد، افزود: ما هیچگاه صرفاً دنبال قهرمانپروری نبودهایم بلکه پهلوانی یعنی اخلاقمداری در ورزش برای ما اهمیت داشته است. در فرهنگ اصیل ایرانی، پهلوان جایگاه خاصی در جامعه داشته و مأمن مردم و الگوی جوانان بوده است.
معاون اول رئیسجمهور با قدرانی از روحیه پهلوانی کشتیگیران کشورمان در مسابقات اخیر جهانی گفت: در برخی مواقع حتی رقیب با سر به صورت ورزشکار ما ضربه زد ولی ورزشکار ما هیچ عکسالعملی نشان نداد. ما باید به این جوانان ورزشکار خود افتخار کنیم، زیرا آنها به دنیا نشان دادند که یک ایرانی چه شخصیتی دارد و اخلاق را فدای پیروزیهای مقطعی نکرده و در موضع قدرت هم اخلاق را رها نمیکند.
وی خاطر نشان کرد: روحیه پهلوانی در میان وزنهبرداران ما وجود دارد ما هم باید به دنبال تربیت ورزشکارانی مثل مرحوم تختی باشیم که ایثار، فداکاری و نقش آنها در تاریخ باقی میماند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه گفت: اصل «ما میتوانیم» یک باور در میان جوانان ورزشکار و دانشمند کشورمان بوده است. ورزشکاران بر جامعه اثرگذار بوده و به آن نشاط میدهند. وقتی یک وزنهبردار با ذکر «یاعلی» وزنه را به بالای سر میبرد، یک پیروزی معنوی برای کشورمان حاصل کردهاست. این پیروزیها حتی در زمینههای علمی هم اثرگذار است و دانشجوی نخبه ما هم با دیدن این صحنهها، روحیه گرفته و متوجه میشود مانعی برای پیشرفت وجود ندارد.
عارف همچنین گفت: ورزشکاران ما نماینده مردمی با فرهنگ، معتقد به اخلاق و پایبند به اصولی هستند که نتیجه آن آزادی و استقلال برای کشور است. ما افتخار میکنیم که آزادترین و مستقلترین کشور هستیم و هیچ مقامی و هیچ حکومتی نمیتواند کوچکترین نظریه را به مردم ما دیکته یا تحمیل کند. البته اهل مذاکره و گفتوگو هستیم.
معاون اول رئیسجمهور افزود: ورزشکاران ما باید بدانند که در مسابقات جهانی نماینده همه مردم ایران هستند بنابراین رفتار، منش و چگونگی حضور آنها در مسابقات بینالمللی اهمیت دارد و نشاندهنده اخلاق و رفتار مردم ایران به دیگران است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر از رشتههای مدالآور از جمله کشتی، وزنه برداری و تکواندو بیان کرد: دولت برای المپیک ۲۰۲۸ برنامههای خوبی تدارک دیده است. من از روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت چهاردهم از وزیر ورزش خواستم برنامه دولت برای المپیک ۲۰۲۸ را ارائه کند.
عارف همچنین با اشاره به راهبرد دولت در زمینه ارتقاء روابط خارجی با کشورهای همسایه، منطقه و آسیایی، تصریح کرد: ما به دنبال ارتقای روابط صمیمانه و دوستانه با کشورهای همسایه و منطقه هستیم که ورزش هم میتواند به دیپلماسی رسمی کمک کند. ما باید به مسابقات ورزشی آسیایی و منطقهای هم اهمیت بدهیم و با حضور موثر در این مسابقات، از دیپلماسی ورزشی برای تقویت روابط خارجی خود استفاده کنیم. در همین زمینه وزارت ورزش با برگزاری مسابقات ورزشی مختلف با کشورهای همسایه، منطقه و آسیایی، تعامل ایران با این کشورها را افزایش دهد تا دیپلماسی ورزشی به دیپلماسی رسمی کشور کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه دولت تامین نیازهای ورزش کشور از جمله رشته وزنهبرداری را دنبال میکند، گفت: ما در چارچوب قوانین و مقررات حامی ورزشکاران بوده و تلاش میکنیم نیازهای این رشته را رفع کنیم.
وی با آرزوی موفقیت برای تیم ملی وزنهبرداری در مسابقات جهانی پیش رو گفت: انشاءالله وزنهبرداران ما با توکل به خداوند فعل «ما میتوانیم» را مجدد محقق کنند البته ارزش ورزشکاران ما صرفاً به مدالآوری وابسته نیست، زیرا ورزشکاران ما الگوی جوانان بوده و به فرهنگ، نشاط و سلامت جامعه کمک میکنند.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نیز در این جلسه با اشاره به درپیش بودن مسابقات جهانی و آسیایی وزنهبرداری از جمله مسابقات جهانی در نروژ گفت: رشته وزنهبرداری بعد از کشتی بیشترین مدالها را در المپیک بدست آورده و از ۲۷ مدال طلای تاریخ المپیک کشورمان، ۹ مدال طلا حاصل تلاش وزنهبرداران بوده است. اکنون نیز تلاش ما این است که در المپیک ۲۰۲۸ وزنه برداری سهم قابلتوجهی از مدالهای کاروان ورزش کشورمان را بدست بیاورد.
وی خاطر نشان کرد: ورزشکاران سه رشته کشتی، تکواندو و وزنهبرداری در مسابقات مختلف برای کشورمان مدال کسب میکنند البته ما به جز حمایت از این رشتهها در حال اقدامات ویژه برای رشتههای تیراندازی و دو میدانی هستیم، چون در این رشتهها هم ظرفیت خوبی داریم. ما این رشتهها را در اولویت قرار دادهایم.
وزیر ورزش همچنین با اشاره به استفاده از فناوری در رشتههای مختلف ورزشی از جمله وزنهبرداری بیان کرد: کار ویژهای در استفاده از هوش مصنوعی در رشته وزنهبرداری انجام شده و یک مرکز سنجش مناسب نیز در این زمینه ایجاد شده است.
سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری نیز با تاکید بر برنامه این فدراسیون برای احیای رشته وزنهبرداری، گفت: ما در این رشته پوست اندازی کردهایم. میانگین سنی تیم بزرگسالان ما ۲۱ سال است و با تدوین یک برنامه دنبال پشتوانهسازی برای رشته وزنهبرداری برای چند المپیک آینده هستیم تا کشور دغدغهای برای این رشته نداشته باشد.
وی همچنین خواستار کمک دولت برای رفع مشکلات این رشته ورزشی از جمله بهبود زیرساختها، تامین بودجه، حل مشکلات شخصی وزنهبرداران و تامین حامی مالی برای این رشته ورزشی شد.
بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری نیز با بیان اینکه تیم وزنهبرداری در ۵ وزن عازم مسابقات جهانی نروژ است، گفت: ما تیمی جوان، اما با تجربه به این مسابقات اعزام میکنیم. البته دو رویداد دیگر از جمله مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی در رده جوانان را نیز در پیش رو داریم.
منبع: ریاست جمهوری