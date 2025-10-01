عملیات اجرایی بهسازی و اجرای زمین چمن جدید در ورزشگاه موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بهسازی زمین چمن ورزشگاه پاس (اورسیدینگ) بهطور رسمی آغاز شده و این اقدام با هدف ارتقای کیفیت زیرساختهای ورزشی و فراهمسازی شرایط مطلوب برای تیمهای ورزشی و ورزشکاران انجام میشود.
در طراحی و اجرای این پروژه، از استانداردهای نوین فنی و مهندسی استفاده میشود، همچنین برنامهریزی شده تا سیستم آبیاری و نگهداری چمن نیز با بهرهگیری از فناوری روز تجهیز شود تا دوام و کیفیت آن در تمامی فصول تضمین گردد.
با اجرای این طرح، موسسه فرهنگی ورزشی آموزشی پاس، بیش از گذشته برای میزبانی رقابتهای بزرگ ملی و لیگهای برتر مهیا خواهد شد. این مجموعه که از زیرساختهایی مطابق با استانداردهای بینالمللی برخوردار است، پس از بهسازی زمین چمن، همچون گذشته ظرفیت میزبانی حرفهای از رویدادهای ورزشی مهم را در سطحی گستردهتر پیدا میکند و میتواند نقش پررنگتری در توسعه ورزش ایران را ایفا نماید.