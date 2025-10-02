جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال امروز (پنجشنبه) برگزار شد و مدیران ارشد باشگاه تصمیم گرفتند سرمربی پرتغالی تیم، ریکاردو ساپینتو، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال شب گذشته (چهارشنبه) در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دو مقابل المحرق بحرین شکست خورد تا روند ناکامی‌های این تیم ادامه یابد.

باشگاه استقلال بلافاصله پس از این دیدار بیانیه‌ای صادر و در بخشی از آن اعلام کرد:

«پیش از هر چیز بر خود لازم می‌دانیم از هواداران عزیز استقلال بابت نتایج اخیر این تیم صمیمانه عذرخواهی کنیم.»

در ادامه بیانیه تاکید شد که جلسه‌ای فوری با ریکاردو ساپینتو برای بررسی دلایل نتایج ضعیف اخیر برگزار خواهد شد.

نشست مدیران ارشد باشگاه استقلال امروز (پنجشنبه) با حضور سرمربی تیم برگزار شد و وی توضیحات کاملی درباره شرایط ارائه داد.

مدیران باشگاه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی، ابراز امیدواری کردند که تیم بتواند با پیروزی در دیدار حساس برابر چادرملو اردکان، روند ناکامی‌ها را متوقف کند.

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بسته شدن دو پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بود. این باشگاه تا نیم‌فصل لیگ بیست‌وششم اجازه جذب بازیکن جدید ندارد، اتفاقی که شوک بزرگی برای تیم محسوب می‌شود. در همین راستا مقرر شد استقلال از طریق دادگاه حکمیت ورزش (CAS) این پرونده را پیگیری کند تا شاید حکم صادرشده تعلیق یا لغو شود.

استقلال تنها چهار روز فرصت دارد تا خود را برای بازی با چادرملو آماده کند و باید دید این تیم در این مسابقه می‌تواند به پیروزی دست یابد یا ناکامی‌هایش ادامه خواهد داشت.