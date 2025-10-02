جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال امروز (پنجشنبه) برگزار شد و مدیران ارشد باشگاه تصمیم گرفتند سرمربی پرتغالی تیم، ریکاردو ساپینتو، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال شب گذشته (چهارشنبه) در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دو مقابل المحرق بحرین شکست خورد تا روند ناکامی‌های این تیم ادامه یابد.

باشگاه استقلال بلافاصله پس از این دیدار بیانیه‌ای صادر و در بخشی از آن اعلام کرد:

«پیش از هر چیز بر خود لازم می‌دانیم از هواداران عزیز استقلال بابت نتایج اخیر این تیم صمیمانه عذرخواهی کنیم.»

در ادامه بیانیه تاکید شد که جلسه‌ای فوری با ریکاردو ساپینتو برای بررسی دلایل نتایج ضعیف اخیر برگزار خواهد شد.

نشست مدیران ارشد باشگاه استقلال امروز (پنجشنبه) با حضور سرمربی تیم برگزار شد و وی توضیحات کاملی درباره شرایط ارائه داد.

مدیران باشگاه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی، ابراز امیدواری کردند که تیم بتواند با پیروزی در دیدار حساس برابر چادرملو اردکان، روند ناکامی‌ها را متوقف کند.

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بسته شدن دو پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بود. این باشگاه تا نیم‌فصل لیگ بیست‌وششم اجازه جذب بازیکن جدید ندارد، اتفاقی که شوک بزرگی برای تیم محسوب می‌شود. در همین راستا مقرر شد استقلال از طریق دادگاه حکمیت ورزش (CAS) این پرونده را پیگیری کند تا شاید حکم صادرشده تعلیق یا لغو شود.

استقلال تنها چهار روز فرصت دارد تا خود را برای بازی با چادرملو آماده کند و باید دید این تیم در این مسابقه می‌تواند به پیروزی دست یابد یا ناکامی‌هایش ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: ریکاردو ساپینتو ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
عذرخواهی باشگاه استقلال از هواداران/ تکلیف ساپینتو روشن می‌شود
AFC: شرایط برای استقلال در آسیا سخت شد
سایت پرتغالی: ساپینتو دوئل آسیایی را به ناندینیو باخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۱:۴۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
اگر برود باید پولش را کامل بدهند. حال کارکند تا تیم از بحران خارج شود. این فصل امیدی به استقلال نیست. همه ی تیم ها جنگنده بازی می کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
پول زیادی رو بلد نیستید درست و درمان خرج کنید ،دروازه بان برداشتید چی شد دفاع بهم ریخت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
ساپینتوخوبه تعصبیه.دستیارای بیسواد ایرانیشوعوض کنیدباعلم روز بیارین والانتیجه میگیره.رامین وچندنفرو بایدبیرونش کنن
۳
۶
پاسخ دادن
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
آخرین اخبار
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
ساپینتو ماندنی شد
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
هاشمیان: هدفمان پیروزی در خانه برابر گل گهر است/ در آینده بازیکن برای ترمیم تیم می‌گیریم
لغو بازی ملوان - خیبر به دلیل آب گرفتگی ورزشگاه سیروس قایقران
صعود سینا ولی‌زاده به رنکینگ ۱۳ جهانی پاکت بیلیارد
برد قاطعانه دختران والیبال ایران برابر تاجیکستان
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
تحلیلی بر محرومیت ۲ پنجره نقل و انتقالاتی استقلال
عفو بین الملل: فیفا و یوفا، اسرائیل را محروم کنند
پیروزی پرگل دختران استقلال در لیگ فوتسال