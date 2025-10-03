باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد آقاجانلو معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به اینکه از سال گذشته، طرح های مختلفی به ارزش ۵ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی آماده افتتاح شده است گفت:از این میزان، ۲.۵ میلیارد دلار در سال گذشته افتتاح شد. ۲.۵میلیارد دلار نیز امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی ایمیدرو در یک سال اخیر، بیش از ۲۰ درصد کل سرمایه‌گذاری در طول ۲۲ سال گذشته بوده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به جایگاه ارزشمند ایران در بخش معدن گفت: معدن در ایران تنها ثروت زیرزمینی نیست، معدن آینده کشور است و از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصاد برخوردار است. ایران با اکتشافات کنونی، در ذخایر معدنی مس رتبه پنجم، ذخایر روی رتبه ششم و در ذخایر سنگ‌آهن رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بخش نفت ۱۰۰ سال سابقه اکتشاف، تولید و توسعه دارد، اما توسعه اکتشافات بخش معدن تنها حدود ۱۰ سال آغاز شده است.

آقاجانلو با بیان اینکه ملاک ایمیدرو برای توسعه بخش معدن کشور، برنامه هفتم است، گفت: خوشبختانه در این برنامه، اعداد کمّی مشخصی برای توسعه بخش معدن در نظر گرفته شده است. پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد که باید به فعلیت برسد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن مورد نیاز است.

برنامه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشاف

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه فراخوان واگذاری ۲۴۰ پروانه اکتشاف در کل کشور صادر می شود، گفت: برای شروع این واگذاری ها، استان آذربایجان غربی انتخاب شده و بسته‌های سرمایه‌گذاری اکتشافی در این استان تعریف شده است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین و تنها معدن زیرزمینی سنگ‌آهن کشور با ذخیره ۳۰۰ میلیون تن، آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. همچنین، ۲ معدن طلا با ذخایر اقتصادی مناسب در استان‌های زنجان و آذربایجان غربی آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

آقاجانلو با اشاره به اینکه ظرفیت صنعت فولاد کشور امسال به ۵۵ میلیون تن می‌رسد، گفت: به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌هایی نظیر انرژی، حداکثر ۳۲ میلیون تن فولاد در سال تولید می‌شود. در حال حاضر نسبت تولید فولاد به ظرفیت موجود ۶۰ درصد است که باید به ۸۰ درصد برسد.

وی ادامه داد: تنها ۱۱ درصد زنجیره صنعت فولاد کشور در اختیار ایمیدرو است؛ چرا که براساس واگذاری‌های صورت‌گرفته، نهادهایی این زنجیره را مدیریت می‌کنند که وظایف اصلی آن‌ها چیز دیگری است. در واقع، مالکیت‌ها غیرتخصصی شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی و صادراتی کشور است، گفت: طی ۱۵ سال گذشته، محدودیت‌های زیادی برای این سازمان اعمال شده است. در حالی که برای چابک شدن این سازمان، ضروری است محدودیت‌های پیش رو برداشته شود.

وی افزود: حقوق دولتی نیز نباید برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بر اساس قانون باید صرف توسعه بخش معدن و مناطق معدنی شود تا زیرساخت‌ها ایجاد شده و سرمایه‌گذاری در این بخش برای سرمایه‌گذاران جذاب شود.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو باید به این سازمان بازمی‌گشت، اما این اتفاق رخ نداده است.

آقاجانلو با اشاره به اقدامات انجام شده در ایمیدرو برای رفع مشکل انرژی بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با راهبری ایمیدرو، سرمایه‌گذاری در چندین میدان گازی آغاز شده است؛ یکی از آن‌ها به مرحله امضای قرارداد رسیده و سایر میادین در دست مطالعه قرار دارند.

وی ادامه داد: مصرف برق معادن و صنایع معدنی کشور هم‌اکنون ۷۵۰۰ مگاوات است. در حال حاضر بخش معدن و صنایع وابسته ۵۵۰۰ مگاوات از این برق را خود تولید می‌کنند و با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به زودی در تولید برق خودکفا خواهند شد.