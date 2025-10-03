باشگاه خبرنگاران جوان - محمد منتظری گفت: بهتازگی برخی اشخاص در فضای مجازی به ویژه کانالهای تلگرامی با سوءاستفاده از نام و نشان نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس مانند شرکتهای سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان و ... و با جلب اعتماد مخاطبان از طریق استفاده از نام و تصویر مدیران این نهادهای مالی با معرفی شماره حساب اشخاص دیگر به جمعآوری وجوه نقد از مردم اقدام کردهاند که هویت این کلاهبرداران نیز مشخص نیست.
وی تاکید کرد: ضروری است سرمایهگذاران از راههای ارتباطی صحیح با نهادهای مالی مانند تارنماهای رسمی هر یک از آنها، که در تارنمای cfi.seo.ir معرفی شده، استفاده کنند.
منبع: بورس