مسعود پزشکیان امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) در آئین بهره برداری همزمان از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: از همه عزیزانی که اینجا هستند، قدردانی کرده و به شما دست مریزاد می‌گویم. هر توسعه‌ای را باتوجه به آخرین گفت‌و‌گو‌هایی که داشتیم، بحث محیط زیست آن را در نظر بگیرید. اگر می‌خواهیم چاه را توسعه دهیم، باید قبل آن یک نفر پاسخ دهد که اگر منابع چاه تمام شد چه کاری قرار است انجام دهیم؟ بنابراین به هیچ وجه نباید چاه‌های شهری را توسعه داد. چاه‌ها یک سرمایه ۱۰۰ میلیون ساله هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: به همین راحتی نباید آب را از اعماق زمین بیرون آورد. باید در روند افزایش فضا‌ها و توسعه این اصل را درنظر گرفت. حیاتی‌ترین مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم. این امر قطعا به سیاست‌هایی که در توسعه شهری باید در نظر بگیریم، بازخواهد گشت. من ضمن قدردانی از همه عزیزان با نام و یاد خدا ۵۷ هزار ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی، ۲۰۲ پروژه حمل و نقل و پروژه بازآفرینی شهرسازی و هواشناسی با ارزش ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به اضافه ۱۲۵ میلیون دلار را افتتاح می‌کنم.