سید حجتالله موسوی قوام در دیدار با مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان کرمان، ضمن اشاره به اهمیت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به عنوان یک حرکت جهادی، گفت: از ابتدای تأسیس ستاد دیه استان کرمان تاکنون، چندین هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی با بیان این مطلب که صلح و سازش بین طرفین دعاوی از برنامههای اصلی ستاد دیه است، بیان کرد: گروههای جهادی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای خود در زمینه تخفیف و گذشت رضایتمندانه همکاری کنند.
موسوی قوام همچنین تصریح کرد: برگزاری جشنهای گلریزان برای تأمین منابع مالی آزادی زندانیان غیرعمد از دیگر برنامههای ستاد دیه است و گروههای جهادی میتوانند با جلب کمکهای مردمی و خیرین، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
در ادامه، سرهنگ مهدوی، مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان کرمان گفت: اعضای گروههای جهادی بدون هیچ چشمداشتی و تنها برای رضای خداوند فعالیت میکنند و با تمام توان آماده همکاری با ستاد دیه در آزادی زندانیان هستند.
