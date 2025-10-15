باشگاه خبرنگاران جوان -امین مقومی در حاشیه جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در تبریز گفت: کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی ساخت و ساز مسکن در کشور به علت شرایط حاکم در کشور در بخش اقتصادی و ادامه وضعیت نه صلح و نه جنگ است.
وی با بیان اینکه ورودی کار (پروندههای ساختمانی) به سازمان نظام مهندسی نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: این وضعیت درآمدی و ارائه خدمات مهندسی این سازمان و وضعیت معیشتی مهندسان آسیب زده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه در سالهای گذشته نیز آسیبهای درآمدی به این سازمان وارد شده است، گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان بازوی دولت در بخش مسکن به ارتقای ایمنی ساخت و سازها کمک میکند و ادامه این روند مشکلاتی برای این سازمان ایجاد میکند.
مقومی با تاکید بر اینکه برای رونق دوباره ساخت و سازها در حوزه مسکن باید تدبیر لازم اندیشیده شود، ادامه داد: تسهیل فرآیندها از جمله راهکارها در این زمینه است و در این سازمان آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد و این کار جزو برنامههای شورای مرکزی سازمان نظام قرار دارد.
وی با بیان اینکه در این سازمان ظرفیت ارائه خدمات در سایر حوزهها مانند تفکیک آپارتمان وجود دارد، یادآور شد: برخی شرکتهای خدماتی با برون سپاری خدمات خود مانند بازرسی عملیات لوله کشی گاز از ظرفیتهای این سازمان بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: سایر دستگاهها و شرکتهای فعالی در ساخت و ساز نیز میتوانند از ظرفیت حدود ۶۰۰ هزار نفری جامعه مهندسی این سازمان برای ارائه خدمات فنی مهندسی به مردم بهرهمند شوند تا با ارتقای ایمنی ساخت و سازها، رضایت مندی مردم جلب شود.
مقومی با بیان اینکه جامعه مهندسان این سازمان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری میکنند، افزود: در زمان کنونی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن ملی در کشور با نظارت مهندسان این سازمان در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
وی با اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی ارائه خدمات مهندسی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از سوی جامعه مهندسی، اظهار کرد: اجرای این طرح در حوزه نظام مهندسی با مشکل خاصی مواجه نبوده و اگر هم مشکلی وجود دارد مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی است.
