باشگاه خبرنگاران جوان _ علاءالدین رفیع‌زاده روز پنجشنبه در حاشیه شورای اداری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: البته دولت لایحه‌ای به مجلس ارایه کرده که در صورت تصویب و دادن اجازه جابجایی ساعات کاری و تغییر روز تعطیل به دولت، می‌توان تصمیم به تعطیلی گرفت .

وی اضافه کرد: البته اکنون برخی استانداران در قالب دورکاری تصمیم‌هایی برای تعطیلی پنجشنبه گرفته اند که بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹، دورکاری در چارچوب مشخص و با تشخیص مشاغل قابل اجرا است.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: برخی استانداران از این ظرفیت در قالب دورکاری استفاده کرده‌اند، که در صورت رعایت سازوکار قانونی، بلامانع است.

رفبع‌زاده تاکید کرد: تعطیلی کلی پنج‌شنبه‌ها تا زمانی که مجلس اجازه تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت ندهد، قانونی نیست.

منبع ایرنا