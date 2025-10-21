دبیرانجمن بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی از توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم وارداتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرفه میادین میوه و تره بار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز پس از حذف ارز ترجیحی گفت: برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، روزانه ۲۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفند وارداتی با ارز مبادله‌ای وارد کشور و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر این طرح در استان‌های تهران و البرز در حال اجراست و به‌زودی در فروشگاه‌های سراسر کشور گسترش می‌یابد.

رسولی با اشاره به موافقت وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت‌ها گفت: قیمت مغز ران و مخلوط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ۷۹۵ هزار تومان به ۷۱۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت.

 وی تأکید کرد: با همکاری شرکت‌های بسته‌بندی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این نرخ تثبیت می‌شود.

دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه گوشت وارداتی در سه مرحله کشتار، واردات و توزیع از نظر بهداشتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی قرار دارد، افزود: برچسب‌های روی محصولات اطلاعات مربوط به تاریخ توزیع و مصرف را در اختیار خریداران قرار می‌دهد.

رسولی ادامه داد: عرضه این گوشت‌ها توسط بخش خصوصی و انجمن انجام می‌شود و دولت در تأمین آن نقشی ندارد. 

وی با اشاره به کمبود نهاده‌های دامی گفت:: مشکلات موجود در تامین خوراک دام و طیور موجب فشار بر دامداران شده که انتظار می‌رود با همکاری وزارت جهاد کشاورزی رفع شود.

برچسب ها: قیمت گوشت ، ارز ترجیحی ، واردات گوشت
