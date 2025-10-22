معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: هفت نفر از ایرانیان محبوس در زندان‌های ارمنستان، به کشور منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام خبر انتقال هفت ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور، افزود: پس از سفر اخیر وزیر دادگستری کشورمان به ارمنستان و دیدار و گفت‌و‌گو با همتای ارمنی خود، این افراد برای ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به همکاری سازنده وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور، ۲۴ نفر از ایرانیان محبوس در ارمنستان طی ۲ مرحله در سال جاری به کشور منتقل شده‌اند.

جلالیان بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه را قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه عنوان کرد و افزود: عدم اطلاع از قوانین سختگیرانه سایر کشور‌ها و همچنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، باعث دستگیری برخی هموطنان و محکومیت به حبس‌های طویل المدت می‌شود. موکدا به مسافران توصیه می‌شود ضمن کسب اطلاع از قوانین کشور‌های مقصد، رعایت کامل قوانین و مقررات را مد نظر داشته باشند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزارت دادگستری ، ارمنستان
