باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام والمسلمین محمد عباسیارشد در خطبههای این هفته نمازجمعه بیان کرد: یکی از نشانههای ایمان، استفاده صحیح از نعمتها و شکر عملی در برابر مواهب الهی است.
وی افزود: شکر زبانی زمانی کامل میشود که در عمل نیز نعمات الهی را در مسیر درست و برای خدمت به مردم بهکار بگیریم، چرا که ناسپاسی موجب زوال نعمتها میشود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر تقویت روحیه امید در جامعه تأکید دارند. هرکس در محیط کار، اجتماع یا فضای فرهنگی موجب امید و آرامش در دل مردم شود، در جبههی جنگ نرم با دشمن ایفای نقش کرده است.
امام جمعه راسک با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی از ایجاد جنگ و درگیری جدید ناامید شدهاند، تصریح کرد: ایران اسلامی با برخورداری از نیروهای مقتدر نظامی در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار دارد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع و کوبنده جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین عباسیارشد با اشاره به افول جایگاه آمریکا در عرصه جهانی خاطرنشان کرد: اعتراضات گسترده در داخل آمریکا و مخالفت جوانان آن کشور با سیاستهای رژیم صهیونیستی، نشانه فروپاشی اخلاقی و سیاسی نظام سلطه است. در مقابل، جایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران تقویت شده و دشمن امروز خود اعتراف میکند که رؤیای براندازی در ایران خیالی باطل است.
وی وحدت و همدلی ملی را رمز ثبات و امنیت کشور دانست و گفت: دشمنان با تحریک گروهکهای تروریستی و جنگهای نیابتی بهدنبال ناامن کردن منطقه هستند، اما آگاهی، بیداری و حضور بهموقع نیروهای مؤمن و رزمندگان اسلام، امنیت پایدار کشور را تضمین کرده است.
امام جمعه راسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب (س) و یاد و خاطره شهید نوجوان محمدحسین فهمیده اظهار داشت: حضرت زینب (س) نماد پایداری و ایمان در برابر طوفان حوادث است و شهید فهمیده نمونه درخشان بصیرت و ولایتمداری نسل نوجوان ماست. باید این الگوهای عملی را به جوانان معرفی کنیم تا روحیه ایثار و مقاومت در جامعه زنده بماند.
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در نمازجمعه، بر استمرار حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنههای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: امنیت و پیشرفت استان در گرو همبستگی، بصیرت و تلاش همگانی است؛ با توکل بر خداوند متعال و تبعیت از ولایت، آیندهای روشن در انتظار ملت ایران خواهد بود.
منبع دفتر امام جمعه