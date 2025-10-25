هدف گذاری ۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان گیلانی

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدمجتبی جلالی پور با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی این نهاد طی سال‌های اخیر، توانمندسازی مددجویان است، افزود: یکی از معیار‌های توانمندسازی مدّنظر کمیته امداد درآمد پایدار است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان با برشمردن اهداف این طرح، گفت: برطرف کردن نیاز‌های اساسی اقشار کم برخوردار، افزایش شأن و منزلت این قشر، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد محرومان برای کاهش فاصله طبقاتی، افزایش مناعت طبع خانواده‌ها و افزایش تولید ملّی از اهداف این طرح می‌باشد.

وی، با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه ایجاد فرصت مناسب برای کسب درآمد پایدار توسط مددجویان، گفت: آمایش و نیازسنجی، مشاوره شغلی و استعدادسنجی، آموزش و ارتقاء مهارت‌های شغلی، اعطای تسهیلات قرض الحسنه، هدایت تا ایجاد فرصت شغلی، نظارت و پشتیبانی جهت پایداری طرح و ایجاد زمینه فروش محصولات تولیدی از جمله اقدامات این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان، توجه به راهبری شغلی و مزیت سنجی ایجاد اشتغال را از کار ویژه‌های مهم کمیته امداد بر شمرد و ادامه داد: ایجاد شبکه‌ای از مشاغل بومی و پُردرآمد، تأکید بر تکمیل زنجیره صنایع و مهارت آموزی از جمله اقدامات کمیته امداد در راستای گسترش مقیاس فعالیت و احیاء صنایع بومی می‌باشد.

جلالی پور، با تأکید بر سوق دادن اشتغال به سمت مردمی کردن و برون سپاری توسط کمیته امداد، خاطرنشان کرد: در این راستا، از ظرفیت جهادگران، کانون‌های کارآفرینی، مراکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی بهره گرفته می‌شود.

وی، با بیان اینکه مددجویانی که توانمندی ایجاد شغل را دارند، می‌توانند از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی برخوردار شوند، اضافه کرد: فرزندان مددجو، زنان سرپرست خانواده یا خودسرپرست و مردان متأهل سرپرست خانوار که بین دهک یک تا چهار درآمدی قرار دارند، از دیگر افراد جامعه هدف دریافت این تسهیلات می‌باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان، ادامه داد: افراد حائز شرایط می‌بایست از طریق سامانه حیات درخواست خود را ثبت نموده تا پس از ارزیابی و کسب امتیاز لازم، از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

منبع: روابط عمومی



