فرمانده انتظامی رشت از توقیف و کشف بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیر مجاز در بخش سراوان این شهرستان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عیسی روشن قلب " با اشاره به سوء استفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب که برای رسیدن به منافع مادی خود اقدام به غارت سرمایه ملی می‌کنند اظهار داشت: مجموعه انتظامی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: ماموران انتظامی کلانتری بخش سراوان حین کنترل خودرو‌های عبوری محور، به دو دستگاه کامیون حامل شن و ماسه مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت تصریح کرد: در بررسی صورت گرفته از این خودرو، بیش از ۱۷ تن شن و ماسه که به صورت غیرمجاز برداشت شده بود کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی گفت: کارشناسان ارزش این محموله ماسه کشف شده رابالغ ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ روشن قلب در پایان بابیان اینکه متهمان  ۳۵ و ۵۰  ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد خاطرنشان کرد: برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه و دریا باعث تخریب و نابودی محیط زیست می‌شود و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

