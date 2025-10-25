رئیس جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت نارنگی در گیلان خبر داد، گفت : پیش بینی می شود امسال بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی از باغات گیلان برداشت شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی ، رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه با توجه به شرایط آب و هوای  اکثر محصولات کشاورزی در استان تولید می شود، به خبرنگار ما گفت : نارنگی یکی از محصولات مرکبات گیلان شمرده می شود.‌


رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۵ درصد از تولیدات مرکبات استان را نارنگی تشکیل داده است، گفت : کشاورزان گیلانی  در ۶۶۸ هکتار از باغات استان  نارنگی تولید می کنند .‌

وی از آغاز برداشت نارنگی در استان خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال ۷ هزار و ۸۶۰ تن نارنگی از باغات گیلان برداشت شود.‌


محمدی اظهار داشت : ارزش اقتصادی برداشت این محصول در استان  ۳ هزار ۹۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است. 

برچسب ها: نارنگی ، کشاورزی
خبرهای مرتبط
برداشت مرغوب‌ترین نارنگی کشور از باغ‌های سیاهو + فیلم
یاسوج ؛
بیش از 14 هزارتن پرتقال و نارنگی در باغ های گچساران تولید شد
نارنگی استان گلستان روانه بازار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در شفت
توقیف ۱۷ تن شن و ماسه غیر مجاز در رشت
برداشت بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی در گیلان
آخرین اخبار
دستگیری عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در شفت
برداشت بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی در گیلان
توقیف ۱۷ تن شن و ماسه غیر مجاز در رشت
بررسی موانع جوانی جمعیت/ از شناسایی عدم ازدواج جوانان شاغل تا دلایل سقط جنین
هدف گذاری ۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان گیلانی
۳۳ کوهنورد گمشده در ارتفاعات گیلان پیدا شدند