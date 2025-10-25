رئیس جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت نارنگی در گیلان خبر داد، گفت : پیش بینی می شود امسال بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ تن نارنگی از باغات گیلان برداشت شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی ، رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه با توجه به شرایط آب و هوای اکثر محصولات کشاورزی در استان تولید می شود، به خبرنگار ما گفت : نارنگی یکی از محصولات مرکبات گیلان شمرده می شود.‌



رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۵ درصد از تولیدات مرکبات استان را نارنگی تشکیل داده است، گفت : کشاورزان گیلانی در ۶۶۸ هکتار از باغات استان نارنگی تولید می کنند .‌

وی از آغاز برداشت نارنگی در استان خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال ۷ هزار و ۸۶۰ تن نارنگی از باغات گیلان برداشت شود.‌



محمدی اظهار داشت : ارزش اقتصادی برداشت این محصول در استان ۳ هزار ۹۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.