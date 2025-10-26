در راستای نشان دادن همدلی با مردم فلسطین، خواننده گروه مطرح «ریدیوهد» می‌گوید دیگر در سرزمین‌های اشغالی اجرا نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تام یورک، خواننده اصلی گروه موسیقی «ریدیوهد» اعلام کرد که در اعتراض به سیاست‌های رژیم اسرائیل، دیگر در سرزمین‌های اشغالی اجرا نخواهد داشت.

او در مصاحبه با مجله ساندی تایمز با اشاره به کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گفت: «به هیچ وجه. من نمی‌خواهم نزدیک به رژیم نتانیاهو باشم.»

او این اظهارات را به همراه دیگر اعضای گروه قبل از توافق آتش‌بس غزه اعلام کرده بود.

پیش از این، ریدیوهد در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ زمانی که مشغول برگزاری تور جهانی خود بود، با درخواست‌های زیادی برای تحریم تل‌آویو و عدم اجرا در سرزمین‌های اشغالی مواجه شد. اما این درخواست‌ها را رد کرده و اجرای خود را انجام داد. 

اکنون یورک می‌گوید از تصمیم گذشته گروه پشیمان است. او گفت که وقتی یک اسرائیلی که «به‌وضوح با مقامات بالا مرتبط بود» به هتل آمد تا از آنها برای اجرا تشکر کند، «وحشت‌زده» شده است.

یورک سال گذشته در جریان یک اجرای تک‌نفره در استرالیا، پس از آنکه یک هوادار طرفدار فلسطین فریاد زد «چند کودک باید بمیرند تا نسل‌کشی در غزه را محکوم کنی»، برای مدت کوتاهی از صحنه خارج شد. او در ماه مه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که این حادثه او را «در شوک فرو برد» و به او یادآوری کرد که «سکوت فرضی من به نوعی به عنوان همدستی در جرم تلقی شده است».

گروه ریدیوهد یک گروه راک انگلیسی است که در دهه‌ی ۹۰ میلادی شکل گرفت و شهرت جهانی دارد.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: گروه موسیقی ، تحریم اسرائیل ، حمایت از فلسطین
خبرهای مرتبط
صلیب سرخ و امدادگران مصری برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد غزه شدند
دست‌های کوچک، فاجعه خاموش؛
بازی با بمبی که تصور می‌شد اسباب‌بازی است، دست کودک فلسطینی را از او گرفت
به نام آتش‌بس، به کام اشغال؛ دست درازی رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
ایرلند رئیس‌جمهوری مستقل و طرفدار فلسطین برگزید
تخلیه زباله‌های نظامی اسرائیل در غزه
حضور مقامات طالبان در نشست اکو؛ هیاتی از طالبان عازم تهران شد
استقبال تهران از آتش بس افغانستان و پاکستان
هیات دیپلماتیک ایران وارد کابل شد
دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
آخرین اخبار
خواننده انگلیسی: دیگر در اسرائیل اجرا نمی‌کنم
سناتور آمریکایی از احتمال گسترش حملات واشنگتن در کارائیب خبر داد
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله رژیم اسرائیل به جنوب این کشور
دومین پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو حرکت می‌کرد، سرنگون شد
ممنوعیت پذیرش اتباع خودمعرف در اردوگاه سفید سنگ
صلیب سرخ و امدادگران مصری برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی وارد غزه شدند
بازی با بمبی که تصور می‌شد اسباب‌بازی است، دست کودک فلسطینی را از او گرفت
به نام آتش‌بس، به کام اشغال؛ دست درازی رژیم اسرائیل به غزه ادامه دارد
آغاز کارزار جدید واکسیناسیون فلج اطفال در پکتیکا
استقبال تهران از آتش بس افغانستان و پاکستان
دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
حضور مقامات طالبان در نشست اکو؛ هیاتی از طالبان عازم تهران شد
ایرلند رئیس‌جمهوری مستقل و طرفدار فلسطین برگزید
کرملین: صحبت در مورد لغو نشست پوتین و ترامپ اشتباه است
آماده‌باش ۱۸ هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت سفر ترامپ به توکیو
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
جهاد اسلامی: ادعای اسرائیل درباره عملیات قریب الوقوع «دروغ و افترا» است
دو کشته در آتش‌سوزی خط لوله در میدان نفتی زبیر عراق
اسرائیل مدعی ترور فرمانده حزب الله شد
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند
افشای همکاری آمازون با تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی
ورود تجهیزات سنگین مصری برای جستجوی اجساد اسرا در غزه
تخلیه زباله‌های نظامی اسرائیل در غزه
هیات دیپلماتیک ایران وارد کابل شد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه