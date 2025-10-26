باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تام یورک، خواننده اصلی گروه موسیقی «ریدیوهد» اعلام کرد که در اعتراض به سیاست‌های رژیم اسرائیل، دیگر در سرزمین‌های اشغالی اجرا نخواهد داشت.

او در مصاحبه با مجله ساندی تایمز با اشاره به کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گفت: «به هیچ وجه. من نمی‌خواهم نزدیک به رژیم نتانیاهو باشم.»

او این اظهارات را به همراه دیگر اعضای گروه قبل از توافق آتش‌بس غزه اعلام کرده بود.

پیش از این، ریدیوهد در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ زمانی که مشغول برگزاری تور جهانی خود بود، با درخواست‌های زیادی برای تحریم تل‌آویو و عدم اجرا در سرزمین‌های اشغالی مواجه شد. اما این درخواست‌ها را رد کرده و اجرای خود را انجام داد.

اکنون یورک می‌گوید از تصمیم گذشته گروه پشیمان است. او گفت که وقتی یک اسرائیلی که «به‌وضوح با مقامات بالا مرتبط بود» به هتل آمد تا از آنها برای اجرا تشکر کند، «وحشت‌زده» شده است.

یورک سال گذشته در جریان یک اجرای تک‌نفره در استرالیا، پس از آنکه یک هوادار طرفدار فلسطین فریاد زد «چند کودک باید بمیرند تا نسل‌کشی در غزه را محکوم کنی»، برای مدت کوتاهی از صحنه خارج شد. او در ماه مه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که این حادثه او را «در شوک فرو برد» و به او یادآوری کرد که «سکوت فرضی من به نوعی به عنوان همدستی در جرم تلقی شده است».

گروه ریدیوهد یک گروه راک انگلیسی است که در دهه‌ی ۹۰ میلادی شکل گرفت و شهرت جهانی دارد.

منبع: آسوشیتدپرس