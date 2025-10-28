عضو شورای شهر دورود از عزل شهردار این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان دیناری؛ عضو شورای شهر دورود امروز از عزل شهردار این شهرستان با موافقت ۶ عضو شورای شهر خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد به جهت حضور شهردار در صحن شورا برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، حقوق پرسنل و ...، اما این مهم صورت نگرفت.

به گفته این عضو شورا، شهردار امروز در صحن حاضر شد، اما پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای سوالات و مطالبات نداشت.

دیناری بیان داشت: در فروردین ماه امسال، ۱۶ پروژه عمرانی از جمله ۴ پروژه ۵۰۰ تنی قیر برای آسفالت مصوب و مجوز داده شد که شهرداری در فصول بهار و تابستان اجرایی کند، حال اینکه امروز و با وجود گذشت چندین ماه، هیچ کدوم از این پروژه‌ها عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه ۶ نفر از اعضای شورا موافق عزل شهردار دورود هستند، گفت: در حال حاضر ایوب بهلولی سرپرست و حمید پاپی برای سمت شهردار معرفی شده است.

منبع: فارس