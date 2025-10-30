باشگاه خبرنگاران جوان - دو زمین‌لرزه با قدرت‌های ۳.۳ و ۳.۵ ریشتر در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۴، مناطق مختلف استان هرمزگان، به‌ویژه حوالی پارسیان را لرزاند. این دو زمین‌لرزه که در فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر به وقوع پیوست، موجب ایجاد نگرانی در ساکنان مناطق اطراف شد.

زمین‌لرزه اول به بزرگی ۳.۳ ریشتر، ساعت ۰۳:۱۸:۲۵ به وقت محلی، در عمق ۸ کیلومتری زمین در موقعیت جغرافیایی ۵۳.۰۷ درجه طول جغرافیایی و ۲۷.۰۲ درجه عرض جغرافیایی رخ داد. این زمین‌لرزه در فاصله ۲۱ کیلومتری از شهر پارسیان و ۳۲ کیلومتری کوشکنار قرار داشت و نزدیک‌ترین مراکز استانی به آن، شیراز (۲۹۳ کیلومتر) و بوشهر (۳۰۶ کیلومتر) بودند.

زمین‌لرزه دوم نیز با قدرت ۳.۵ ریشتر، ساعت ۰۳:۴۰:۴۶ به وقت محلی، در همان عمق ۸ کیلومتری زمین در موقعیت جغرافیایی ۵۲.۹۲ درجه طول جغرافیایی و ۲۶.۹۸ درجه عرض جغرافیایی به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه ۲۸ کیلومتر با پارسیان و ۳۰ کیلومتر با کوشکنار فاصله داشت. همچنین، لامرد در استان فارس نیز در فاصله ۴۷ کیلومتری از کانون این زمین‌لرزه قرار گرفت.