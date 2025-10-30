باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه انصاری روز پنجشنبه در جریان بازدید از ۲ واحد تولیدی برگزیده استاندارد در حوزه صنایع غذایی و الکتریکی در مشهد افزود: خراسان رضوی از قطب‌های مهم صنعتی و صادراتی کشور است و رویکرد واحدهای تولیدی استان در مسیر نوسازی، توسعه فناوری و رعایت دقیق الزامات استاندارد است.

وی بر ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: واحدهای منتخب استاندارد در این استان کاملا همسو با سیاست‌های کلان سازمان ملی استاندارد ایران حرکت می کنند و آنچه در این واحدها مشاهده می‌شود مصداقی روشن از تلفیق دانش فنی و تعهد به کیفیت است.

معاون رییس جمهور با تاکید بر اهمیت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی افزود: رویکرد واحدهای نمونه استاندارد در خراسان رضوی آنها را در ردیف واحدهای الگو برای کشور قرار داده است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز گفت: واحدهای برگزیده استان نمونه‌ای از ظرفیت بالای صنعتی و تولیدی خراسان رضوی هستند و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای صنایع استان با رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در زمینه نوآوری، بهره‌وری و استانداردهای مبتنی بر رویکرد دانش‌بنیان هم‌راستا است و این امر مسیر رشد کیفی تولیدات داخلی را هموار می‌سازد.

حامد محمدی افزود: اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی با نگاه حمایتی و تعامل‌محور آماده همکاری با تمامی واحدهای تولیدی است تا با بهره‌گیری از نظام‌های نوین کنترل کیفیت، جایگاه استان را در میان برترین تولیدکنندگان کشور ارتقا دهد.

فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد روز پنجشنبه برای حضور در آیین تجلیل از ۲۱ واحد نمونه استاندارد به مشهد سفر کرد.

منبع ایرنا