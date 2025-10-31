باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب چادما، اپوزیسیون اصلی تانزانیا، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه ادعا کرد که «حدود ۷۰۰ نفر» در جریان سه روز اعتراضات انتخاباتی در این کشور کشته شده‌اند.

جان کیتوکا، سخنگوی این حزب گفت: «آمار کشته‌ها در دارالسلام حدود ۳۵۰ نفر و در موانزا بیش از ۲۰۰ نفر است. با اضافه شدن آمار از دیگر نقاط کشور، شمار کلی کشته‌ها به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسد.»

یک منبع امنیتی نیز به فرانسه تأیید کرد که ارقام مشابهی در گردش است و این آمار در درون ارتش تانزانیا نیز منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که اطلاعاتی دریافت کرده که حاکی از کشته شدن حداقل ۱۰۰ نفر است.

کیتوکا توضیح داد که آمار کشته‌های حزب چادما توسط شبکه‌ای از اعضای این حزب که به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مراجعه و «اجساد را می‌شمارند» جمع‌آوری شده است.

سخنگوی حزب چادما خواستار پایان تنش ها شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه