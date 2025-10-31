نظامیان اسرائیلی حمله به شهر نابلس در کرانه باختری اشغالی را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، نظامیان اسرائیلی از ایست بازرسی نظامی «الطور» به نابلس یورش برده و به تقاطع «البقاء» رسیدند. نظامیان همچنین به یک ساختمان در حال ساخت حمله کرده و تک تیراندازان خود را بر روی پشت بام آن مستقر کردهاند.
پیش از این منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر بامداد روز پنجشنبه حملات گستردهای را به مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کردند. در جریان این یورشها، نیروهای ارتش صهیونیستی به شهر عورتا در جنوب نابلس، اردوگاه عایده در شمال بیتلحم و روستای روجیب در جنوب شرقی نابلس یورش بردند.
این حملات گسترده در شرایطی صورت میگیرد که تنشها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و شمار حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینینشین در حال افزایش است.
منبع: الجزیره