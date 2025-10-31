نظامیان اسرائیلی حمله به شهر نابلس در کرانه باختری اشغالی را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، نظامیان اسرائیلی از ایست بازرسی نظامی «الطور» به نابلس یورش برده و به تقاطع «البقاء» رسیدند. نظامیان همچنین به یک ساختمان در حال ساخت حمله کرده و تک تیراندازان خود را بر روی پشت بام آن مستقر کرده‌اند. 

پیش از این منابع محلی گزارش دادند که نیرو‌های اشغالگر بامداد روز پنج‌شنبه حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف کرانه باختری آغاز کردند. در جریان این یورش‌ها، نیرو‌های ارتش صهیونیستی به شهر عورتا در جنوب نابلس، اردوگاه عایده در شمال بیت‌لحم و روستای روجیب در جنوب شرقی نابلس یورش بردند.

این حملات گسترده در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد و شمار حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی‌نشین در حال افزایش است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نابلس ، کرانه باختری ، یورش صهیونیست ها
خبرهای مرتبط
وزیر امور خارجه فرانسه از اعزام گروه نظامی و غیرنظامی به تل‌آویو خبر داد
هشدار روسیه درباره پیامد‌های خطرناک الحاق کرانه باختری
تصویب ۲۰۰۰ واحد شهرک‌سازی؛ دهن‌کجی اسموتریچ به جامعه جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن