باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مرد و یک زن روز شنبه در تیراندازی در روستایی در جزیره کرت یونان کشته و حداقل ۱۰ نفر زخمی شدند، تیراندازی‌ای که یک مقام ارشد پلیس آن را انتقام خانوادگی توصیف کرد.

پلیس هیچ اطلاعات فوری در مورد فرد مظنون به تیراندازی که در روستای ووریتزیا آتش گشود، ارائه نکرد.

یک مقام پلیس دیگر گفت که این حمله پس از انفجاری در شب جمعه در یک محل ساخت و ساز که بمبی در آن کار گذاشته شده بود، رخ داد.

مقام دوم گفت که مقامات ارشد پلیس یونان، از جمله رئیس نیروی پلیس و رئیس واحد مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، روز شنبه در حال عزیمت به کرت بودند.

منبع: رویترز