مدیرعامل شرکت آبفای قم گفت: پس از رایزنی با سازمان صمت قیمت مصرف کننده کارت آب شیرین در قم ۱۹۴ هزار تومان تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی نظرزاده،مدیرعامل شرکت آبفای قم با اشاره به اینکه ۳۰۰ ایستگاه برداشت آب شیرین در سطح شهر قم داریم گفت: با توجه به تغییر سرمایه‌گذار این مجموعه در ابتدای مهر با مشکلاتی مثل قیمت آب و کمبود کارت مواجه شدیم.

مهدی نظرزاده افزود: پس از رایزنی با سازمان صنعت معدن و تجارت قیمت مصرف کننده کارت آب شیرین ۱۹۴ هزار تومان تعیین شد و شرکت آبفا در حال رایزنی با فروشگاه‌های بزرگ استان برای ارائه کارت است و به زودی ۱۳۰ هزار کارت در مراکز موجود توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفای قم گفت: دستگاه‌های توزیع آب به صورت روزانه بازدید و سرویس می‌شوند و مردم می‌توانند در صورت بروز مشکل با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند 

نظرزاده به قطع چهار ساعته‌ آب در شب گذشته در دستجرد هم اشاره کرد وگفت: با توجه به محدودیت منابع آب و خشکسالی‌های اخیر و حضور خوش نشین‌ها در روز‌های پنجشنبه و جمعه این مشکل به وجود آمد که متاسفانه اطلاع رسانی نشده بود.

منبع:روابط عمومی شرکت آبفای قم

