باشگاه خبرنگاران جوان ـ ناصر شوشتری‌زاده با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام و رعایت اصول پیشگیری گفت: هپاتیت B و C از طریق خون، وسایل آلوده، تماس جنسی و انتقال از مادر به جنین منتقل می‌شوند و در صورت درمان‌نشدن، می‌توانند منجر به نارسایی یا سرطان کبد شوند.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت قم،افزود: هپاتیت B با واکسن قابل پیشگیری است، اما هپاتیت C واکسن ندارد و در صورت تشخیص به‌موقع، طی ۳ تا ۶ ماه قابل درمان است.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت قم، از افراد در معرض خطر درخواست کرد با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت برای انجام آزمایش اقدام کنند و در صورت نیاز به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری قم ارجاع شوند.

شوستری زاده شماره تماس ۳۸۶۱۷۸۰۰ و ۳۸۶۱۸۰۰۸ برای مشاوره اعلام کرد.