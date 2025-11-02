موتورسیکلت‌ها با میانگین مصرف روزانه بیش از ۳.۵۵ میلیون لیتر بنزین در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۶۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین معادل حدود یک تریلیون و ۱۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مصرف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار‌های ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین موتورسیکلت‌ها در فروردین؛ بیش از ۱۰۸.۴ میلیون لیتر، اردیبهشت؛ ۱۱۶.۲ میلیون لیتر، خرداد؛ ۱۱۹ میلیون لیتر، تیر؛ ۹۰ میلیون لیتر، مرداد؛ ۱۱۳.۵ میلیون لیتر و شهریور؛ ۱۱۳.۴ میلیون لیتر بوده که در این میان، بیشترین مقدار مصرف مربوط به خرداد با مجموع مصرف حدود ۱۱۹ میلیون لیتر و کم‌ترین مقدار مصرف در تیر با مجموع مصرف بیش از ۹۰ میلیون لیتر بوده است. 

بر اساس آخرین بررسی‌ها، حدود ۵۷۸.۸ میلیون لیتر از این مقدار بنزین موتور مصرف شده، بنزین سهمیه‌ای با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان معادل حدود ۸۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و حدود ۸۱.۷ میلیون لیتر بنزین موتور مصرف شده، با بنزین آزاد معادل حدود ۲۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر بوده است.

در مجموع؛ ۶۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در موتورسیکلت‌ها در ۶ ماهه نخست امسال معادل حدود یک تریلیون و ۱۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مصرف شده است.

البته این آمار تنها آمار‌های قابل استناد از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های ثبت نوع وسیله نقلیه در جایگاه‌های عرضه سوخت و قابل استفاده بودن کارت‌های سوخت خودرو یا آزاد برای دریافت بنزین موتورسیکلت‌ها، ارائه آمار دقیق از مصرف بنزین این وسایل در ۶ ماهه نخست امسال امکان‌پذیر نیست.

مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل الگو‌های رفت‌وآمد شهری و سیاستگذاری‌های انرژی به‌شمار می‌آید. در این میان، موتورسیکلت‌ها به‌عنوان یکی از رایج‌ترین وسایل نقلیه در شهر‌های بزرگ، نقش قابل‌توجهی در مصرف بنزین دارند. با توجه به افزایش تردد‌های شهری، گرمای هوا و رشد سفر‌های درون‌شهری در نیمه نخست سال، بررسی میزان مصرف سوخت موتورسیکلت‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضع انرژی در کشور ارائه دهد. با این حال نبود آمار دقیق و عدم تفکیک اطلاعات در سامانه‌های سوخت‌گیری، تحلیل این بخش را با چالش‌هایی همراه کرده است.

برچسب ها: مصرف بنزین ، مصرف سوخت
